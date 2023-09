Đang ở trong phòng một mình, bé trai bị chém đứt lìa 2 tay. Người gây án chính là bác ruột của nạn nhân. Sau khi phát hiện vụ việc, người nhà đã nhanh chóng đưa em đi cấp cứu.

Sáng nay (7/9), tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa xảy ra vụ việc bé trai bị chém đứt lìa 2 tay gây xôn xao dư luận địa phương.

Trao đổi với báo chí, ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra vụ việc trên. Nạn nhân là bé N. (10 tuổi), bị bác ruột là Hoàng Văn Lưu (49 tuổi) chém trọng thương khi đang nằm ở nhà một mình.

Theo Người đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Lưu mang dao sang nhà em trai. Sau khi đi vào phòng cháu trai đang học cấp 1, đối tượng bất ngờ dùng dao chém đứt 2 tay bé N., rồi chém tiếp vào đầu và mặt nạn nhân. Ngay khi phát hiện vụ việc, người nhà đã nhanh chóng lao vào can ngăn, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nghi can hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra vụ việc.

Bé trai bị chém lìa hai tay khi đang nằm ngủ ở nhà một mình - Ảnh: NĐT

Được biết hiện tại sức khỏe nạn nhân đang rất nguy kịch, phải chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động về Hà Nội để điều trị. Theo thông tin từ Zing, trước đây ông Lưu đã có ít nhất 2 lần mang dao đi chém hàng xóm nên mọi người luôn phải dè chừng đối tượng này.

Hiện vụ việc bác ruột chém cháu vẫn đang được điều tra, làm rõ.

