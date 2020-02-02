Thanh Hóa: Kinh hoàng cảnh người đàn ông lao vào nhà đâm chết cụ bà 71 tuổi

Tin nóng 02/02/2020 09:48

Sau khi đâm chết hàng xóm, nghi phạm nhanh chóng cầm dao rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đức Thắng (41 tuổi, trú tại phố Đông Lân 2, phường Điện Biên) để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa phương. Theo đó, đối tượng Thắng đã dùng dao đâm chết hàng xóm

Nạn nhân được xác định là bà L.T.Đ (71 tuổi, trú phố Đông Lân 2, ở sát nhà đối tượng Vũ Đức Thắng). Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/2, Thắng bất ngờ xông vào nhà hàng xóm, đâm chết bà Đ. 

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Sau khi đâm chết hàng xóm, Thắng cầm dao chạy ra ngoài - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của một nhà dân, sau khi đối tượng xông vào nhà bà Đ., người trong nhà nạn nhân hoảng loạn chạy ra ngoài. Sau đó Thắng cũng chạy ra ngoài, trên tay cầm theo dao nhọn rời đi.

Cũng theo nguồn tin trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ hình sự Vũ Đức Thắng về hành vi giết người. Đồng thời lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi và tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng.

2 vợ chồng bị hàng xóm truy sát

Cách đây không lâu, tại Hưng Yên cũng vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tương tự. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19/1, đối tượng Trần Văn Chuyện (39 tuổi) cầm dao ra nghĩa trang thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên xông vào chém ông Trần Văn Dân (75 tuổi) đang quét mộ tại đây khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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Sau khi sát hại người chồng, Chuyện tiếp tục cầm dao chém vợ của nạn nhân khiến người này bị thương nặng - Ảnh: Internet

Sau đó, đối tượng này tiếp tục cầm dao chạy về nhà ông Dân, truy sát bà Đoàn Thị Mý (70 tuổi vợ ông Dân) khiến nạn nhân bị thương nặng. Gây án xong, Chuyện cầm dao, cố thủ ngay nhà ông Dân.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng đã bị cơ quan công an khống chế. Được biết tại địa phương, Chuyện và ông Dân là hàng xóm của nhau. Đối tượng này nghiện lâu năm và chưa có vợ con.

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Từ khóa:   Thanh Hóa hành vi giết người án mạng nghiêm trọng

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