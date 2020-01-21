Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào sáng nay (21/1) tại TP.HCM, hàng xóm cho biết đã nghe tiếng cầu cứu nhưng không thể giúp gì được.

Đến trưa nay (27 tháng Chạp), thi thể 5 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại đường Đỗ Xuân Hợp, khu phố 6, phường Phước Long, quận 9, TP. HCM đã được cơ quan công an đưa đi khám nghiệm pháp y.

Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được xác định là bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983), Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1990, con dâu bà Huệ).

Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 5 người trong cùng gia đình tử vong tại Sài Gòn - Ảnh: Internet

Hàng xóm của gia đình bà Huệ vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng. Theo lời kể của một người sống gần nhà bà Huệ trên Lao động, khu vực xảy ra cháy là lối đi duy nhất của căn nhà. Vì lửa đã bao trùm dãy xe máy và nhanh chóng lan ra toàn bộ ngôi nhà nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Thời điểm đó, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu từ gia đình nạn nhân nhưng không thể vào cứu vì lửa quá lớn. Một số người sống gần đó đã trèo lên mái tôn để xịt nước, kéo vòi xịt nước từ phía trước cửa nhà nhưng bất thành.

Sau đó, khi cảnh sát PCCC đến nơi, dập xong đám cháy trong nhà thì phát hiện 5 người trong gia đình đều đã tử vong. Cảnh tượng đau lòng này khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Được biết, gia đình nạn nhân sống khá khép kín. Trước đó khoảng nửa tháng, gia đình bà Huệ từng bị một số đối tượng dùng sơn khủng bố vì nợ nần. Cũng theo nguồn tin trên, Chủ tịch UBND quận 9 cho rằng thông tin vụ cháy liên quan đến nợ nần vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Đến hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa có chứng cứ kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 21/1 tại khu vực quận 9 (TP. HCM) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Được biết, 2 đứa cháu đã được đưa về quê trước đó nên may mắn thoát chết.

Cháy nhà kinh hoàng tại Sài Gòn, 5 mẹ con chết thảm vào rạng sáng 27 Tết Vụ cháy nhà kinh hoàng vào rạng sáng 27 Tết khiến 5 người trong cùng một gia đình tại Sài Gòn chết thảm. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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