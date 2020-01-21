Cháy nhà kinh hoàng tại Sài Gòn, 5 mẹ con chết thảm vào rạng sáng 27 Tết 

Tin nóng 21/01/2020 08:37

Vụ cháy nhà kinh hoàng vào rạng sáng 27 Tết khiến 5 người trong cùng một gia đình tại Sài Gòn chết thảm. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay (tức 27 tháng Chạp Tết nguyên đán), tại đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM xảy ra một vụ cháy nhà kinh hoàng khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Theo thông tin trên Tuổi trẻ, các nạn nhân là 5 mẹ con (tổng cộng 3 nữ, 2 nam).

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Hiện trường vụ cháy nhà kinh hoàng vào rạng sáng 27 Tết khiến 5 người chết thảm - Ảnh: PLO

Cũng theo nguồn tin trên, vì đám cháy bùng phát vào lúc rạng sáng nên không ai hay biết. Được biết tại địa phương, đây là gia đình cận nghèo. Hai nạn nhân nam trước đó làm nghề sơn nước, người mẹ làm công quả trong một ngôi chùa gần đó, một người con nhận trông trẻ để có thêm thu nhập. 

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Người dân xung quanh không khỏi xót xa khi hay tin dữ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến sáng nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý, điều tra vụ việc.

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng bao gồm: Bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983), Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1990, vợ anh Thanh). Gia đình còn có 2 người cháu nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai đã về quê nên thoát nạn.

Vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong: Nghẹn lòng cảnh các nạn nhân nằm đè lên nhau trên gác xép

Vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong: Nghẹn lòng cảnh các nạn nhân nằm đè lên nhau trên gác xép

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong. Cảnh tượng các nạn nhân nằm đè lên nhau trên gác xép khiến những người chứng kiến vô cùng đau lòng.

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Từ khóa:   TP.HCM 5 mẹ con chết thảm hỏa hoạn kinh hoàng

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