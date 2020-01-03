Hy hữu: Hàng xóm vào động phòng thay chú rể, sáng hôm sau cô dâu mới tá hỏa phát hiện

Lợi dụng lúc trời tối, chú rể lại ngủ say, gã hàng xóm đã lẻn vào động phòng cùng cô dâu. Câu chuyện hy hữu đang gây xôn xao khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ về một câu chuyện hy hữu xảy ra vào đêm tân hôn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Được biết câu chuyện tréo ngoe xảy ra tại làng Chhkues, tỉnh Prey Veng, phía nam Campuchia vào năm 2018. Thời gian gần đây, câu chuyện bất ngờ được dân mạng “đào” lại và bàn tán xôn xao.

Việc cô dâu động phòng nhầm chú rể trong đêm tân hôn quả là chuyện hy hữu - Ảnh: Internet

Theo đó, sau khi kết thúc đám cưới, cô dâu 18 tuổi đã lên giường đi ngủ trước. Trong khi đó, chú rể vẫn ở ngoài tiếp tục uống rượu với bạn bè.

Lợi dụng lúc trời tối, chú rể lại say rượu gục trên bàn nên Chhoen Chanseng (19 tuổi) đã lẻn lên giường với cô dâu. Vì tắt đèn nên cô gái trẻ nghĩ đó là chồng mình. Hai người ân ái với nhau rồi lăn ra ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô dâu mới tá hỏa phát hiện đó không phải là chồng mình.

Gã hàng xóm vì yêu thầm cô dâu nên giở trò đồi bại ngay trong đêm tân hôn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, gã hàng xóm này đã bị bắt giữ trong tình trạng không mảnh vải che thân trên giường của nạn nhân. Được biết Chanseng đã thầm yêu cô gái này từ lâu nhưng vì gia đình khó khăn nên không dám cầu hôn. Vào ngày cưới của cô hàng xóm, gã đã lên kế hoạch và theo dõi động tĩnh của cô dâu, chú rể để được ân ái với người tình trong mộng.

Sau khi cô gái bị cưỡng hiếp, gia đình nhà chồng không chấp nhận nạn nhân là con dâu và muốn hủy đám cưới. Mặc dù đã hơn 1 năm trôi qua nhưng câu chuyện này vẫn khiến nhiều người xót xa cho số phận của cô gái trẻ.

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