Sau khi cãi nhau, Hòa đã ra tay sát hại người yêu dã man. Hiện vụ án mạng vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết cơ quan này đang kiểm tra hiện trường và lấy lời khai của Trần Ngọc Hòa (sinh năm 1980, trú xã Bình Nghi) để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, vì mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng này đã sát hại người yêu. Nạn nhân là chị Đ.T.T (sinh năm 1972, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên sát hại người yêu dã man - Ảnh: Internet Theo thông tin trên VTC, vào chiều 2/2 Trần Ngọc Hòa hẹn gặp chị T. để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trong lúc nói chuyện, vì không thống nhất quan điểm nên Hòa và chị T. đã xảy ra tranh cãi. Thấy Hòa có biểu hiện hung hăng nên chị T. bỏ chạy. Ngay sau đó, “phi công trẻ” nhanh chóng cầm dao đuổi theo người tình lớn tuổi. Sau khi bắt được T., Hòa rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ việc được người dân phát hiện, trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí và đưa đối tượng này về trụ sở Công an huyện Tây Sơn để phục vụ điều tra. Công an huyện bước đầu nhận định, mâu thuẫn giữa Hòa và chị T. có thể do ghen tuông. Sát hại người tình, giấu xác trong rẫy cà phê Trước đó, vào ngày 30/12/2019 tại thôn 22, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Quang Tân đi thăm rẫy cà phê thì phát hiện một thi thể biến dạng, đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, công an địa phương xác định nạn nhân là N.T.T.H (22 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột). Nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, con trai chủ rẫy cà phê phát hiện thi thể nạn nhân). Nơi người dân phát hiện thi thể H. bị chôn vùi - Ảnh: Internet Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân dù cả hai đều đã có gia đình. Tuy nhiên, sau đó vì mâu thuẫn tiền bạc, lại sợ chuyện quan hệ với H. bại lộ nên Hùng đã ra tay giết hại người tình rồi giấu xác.

Cô gái trẻ bị sát hại, thi thể mất bàn tay ở Đắk Lắk: Nghi phạm là con chủ rẫy cà phê Liên quan đến vụ việc cô gái được phát hiện tử vong bất thường trong một rẫy cà phê ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm.

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