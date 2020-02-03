Hé lộ nguyên nhân 'phi công trẻ' cầm dao truy đuổi, đâm chết người tình hơn 8 tuổi ở Bình Định

Tin nóng 03/02/2020 14:33

Sau khi cãi nhau, Hòa đã ra tay sát hại người yêu dã man. Hiện vụ án mạng vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết cơ quan này đang kiểm tra hiện trường và lấy lời khai của Trần Ngọc Hòa (sinh năm 1980, trú xã Bình Nghi) để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vì mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng này đã sát hại người yêu. Nạn nhân là chị Đ.T.T (sinh năm 1972, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

sat hai nguoi yeu 1
Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên sát hại người yêu dã man - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VTC, vào chiều 2/2 Trần Ngọc Hòa hẹn gặp chị T. để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Trong lúc nói chuyện, vì không thống nhất quan điểm nên Hòa và chị T. đã xảy ra tranh cãi. Thấy Hòa có biểu hiện hung hăng nên chị T. bỏ chạy.

Ngay sau đó, “phi công trẻ” nhanh chóng cầm dao đuổi theo người tình lớn tuổi. Sau khi bắt được T., Hòa rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ việc được người dân phát hiện, trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí và đưa đối tượng này về trụ sở Công an huyện Tây Sơn để phục vụ điều tra. Công an huyện bước đầu nhận định, mâu thuẫn giữa Hòa và chị T. có thể do ghen tuông.

Sát hại người tình, giấu xác trong rẫy cà phê

Trước đó, vào ngày 30/12/2019 tại thôn 22, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Quang Tân đi thăm rẫy cà phê thì phát hiện một thi thể biến dạng, đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, công an địa phương xác định nạn nhân là N.T.T.H (22 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột). Nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, con trai chủ rẫy cà phê phát hiện thi thể nạn nhân).

sat hai nguoi yeu 12
Nơi người dân phát hiện thi thể H. bị chôn vùi - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân dù cả hai đều đã có gia đình. Tuy nhiên, sau đó vì mâu thuẫn tiền bạc, lại sợ chuyện quan hệ với H. bại lộ nên Hùng đã ra tay giết hại người tình rồi giấu xác.

Cô gái trẻ bị sát hại, thi thể mất bàn tay ở Đắk Lắk: Nghi phạm là con chủ rẫy cà phê

Cô gái trẻ bị sát hại, thi thể mất bàn tay ở Đắk Lắk: Nghi phạm là con chủ rẫy cà phê

Liên quan đến vụ việc cô gái được phát hiện tử vong bất thường trong một rẫy cà phê ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Định án mạng nghiêm trọng mâu thuẫn tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào