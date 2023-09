Vụ việc được người dân phát hiện, trình báo với cơ quan công an. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí và đưa đối tượng này về trụ sở Công an huyện Tây Sơn để phục vụ điều tra. Công an huyện bước đầu nhận định, mâu thuẫn giữa Hòa và chị T. có thể do ghen tuông.

Sát hại người tình, giấu xác trong rẫy cà phê

Trước đó, vào ngày 30/12/2019 tại thôn 22, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Quang Tân đi thăm rẫy cà phê thì phát hiện một thi thể biến dạng, đang trong tình trạng phân hủy nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, công an địa phương xác định nạn nhân là N.T.T.H (22 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột). Nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, con trai chủ rẫy cà phê phát hiện thi thể nạn nhân).

Nơi người dân phát hiện thi thể H. bị chôn vùi - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân dù cả hai đều đã có gia đình. Tuy nhiên, sau đó vì mâu thuẫn tiền bạc, lại sợ chuyện quan hệ với H. bại lộ nên Hùng đã ra tay giết hại người tình rồi giấu xác.