Người phụ nữ 3 con bị người tình sát hại, vùi xác trong rẫy cà phê: Hé lộ chân dung nghi phạm

Tin nóng 29/11/2019 11:02

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại rồi chôn xác tại rẫy cà phê, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an Lâm Đồng xác nhận cơ quan điều tra vừa bắt nghi phạm sát hại chị Hoàng Thị Huỳnh Giao (sinh năm 1977, trú thôn 6, xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc). Tối qua (28/11), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng đã di lý nghi can của vụ án mạng nghiêm trọng này về Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục lấy lời khai.

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Chân dung nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Lâm Đồng - Ảnh: Internet

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Phước Châu (sinh năm 1976, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Tiền Giang. Theo thông tin trên VTC, Châu là chủ thầu xây dựng đang trọ ở TP. Bảo Lộc. Thời gian qua, Châu và chị Giao có quan hệ tình cảm.

Đến ngày 12/10, cả hai hẹn nhau đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh để mua đất. Khi đến nơi vắng người, Châu dùng dao sát hại người tình. Sau khi gây án, Châu chở xác nạn nhân vào rẫy cà phê phi tang. Sau đó, nghi phạm lấy xe máy, bông tai, dây chuyền của nạn nhân đi bán được 15,4 triệu đồng. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân có 3 con nhỏ, hiện đang ly thân.

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Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng ngày 26/11, một chủ vườn cà phê tại thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh khi đi làm vườn đã phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn bị chôn sơ sài dưới đất nên lập tức trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.

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