Trước khi đến nhà truy sát ba mẹ người yêu, Tuấn đăng dòng status cuối cùng để tạm biệt bạn bè. Được biết Tuấn và con gái vợ chồng ông T. có quan hệ tình cảm nhưng bị ngăn cấm.

Mới đây, cơ quan Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận nhận đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1999, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long) để làm rõ hành vi truy sát một cặp vợ chồng.

Chân dung nam thanh niên dùng hung khí truy sát ba mẹ người yêu vì bị ngăn cấm tình cảm - Ảnh: Zing

Trước khi đến nhà truy sát ba mẹ bạn gái, Tuấn đã chia sẻ dòng status cuối cùng trên trang cá nhân. Đối tượng viết: “Anh em bạn bè ở lại vui vẻ, mình phải đi một nơi rất xa đây”. Sau đó, thanh niên 9x mang hung khí truy sát ba mẹ người yêu.

Dòng status cuối cùng của Tuấn trước khi gây án - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 5/10, sau khi uống rượu, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đến nhà ông N.X.T (sinh năm 1971) và bà H.T.T.T (sinh năm 1975) tại tổ 9 khu 2 phường Hà Tu, T.P Hạ Long nhưng bị đuổi đi. Vì không gặp được bạn gái lại bị vợ chồng ông T. đuổi về khiến Tuấn bực tức. Ngay sau đó, đối tượng này đã dùng hung khí chém ông T. nhiều nhát vào đầu. Vợ nạn nhân chạy ra can ngăn cũng bị chém vào tay. Được biết Tuấn và con gái của vợ chồng ông T. có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khống chế nghi phạm. Cặp vợ chồng bị truy sát được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện hai nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, còn Tuấn đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án và được đưa về trụ sở công an để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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