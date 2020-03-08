Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đâm chết người tình kém 10 tuổi rồi tự sát trước ngày 8/3

Tin nóng 08/03/2020 10:37

Sau khi đâm chết người tình, người đàn ông đã dùng dao tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.N (sinh năm 1979) bị Trần Đức Tuấn (sinh năm 1969, ngụ phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) sát hại.

Theo đó, đối tượng Tuấn đã đâm chết người tình rồi tự tử nhưng may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 19 giờ tối 7/3, người dân sống trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) nghe thấy tiếng la hét trong một ngôi nhà sâu trong hẻm.

dam chet nguoi tinh 1
Hiện trường vụ án người đàn ông đâm chết người tình rồi tự sát ngay trước 8/3 - Ảnh: Internet

Khi chạy đến thì người dân địa phương phát hiện bà N. nằm trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm. Ngoài ra, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Tuấn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và ngực người tình khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, đối tượng đã dùng dao tự sát nhưng được hàng xóm can ngăn, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân N. đã thuê nhà ở khu vực trên được khoảng 7 năm. Thời gian gần đây, đối tượng Tuấn và bà N. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Tuấn và bà N. xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân 'phi công trẻ' cầm dao truy đuổi, đâm chết người tình hơn 8 tuổi ở Bình Định

Hé lộ nguyên nhân 'phi công trẻ' cầm dao truy đuổi, đâm chết người tình hơn 8 tuổi ở Bình Định

Sau khi cãi nhau, Hòa đã ra tay sát hại người yêu dã man. Hiện vụ án mạng vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Định mâu thuẫn tình cảm án mạng nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào