Sau khi đâm chết người tình, người đàn ông đã dùng dao tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.N (sinh năm 1979) bị Trần Đức Tuấn (sinh năm 1969, ngụ phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) sát hại.

Theo đó, đối tượng Tuấn đã đâm chết người tình rồi tự tử nhưng may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 19 giờ tối 7/3, người dân sống trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) nghe thấy tiếng la hét trong một ngôi nhà sâu trong hẻm.

Hiện trường vụ án người đàn ông đâm chết người tình rồi tự sát ngay trước 8/3 - Ảnh: Internet

Khi chạy đến thì người dân địa phương phát hiện bà N. nằm trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm. Ngoài ra, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Tuấn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và ngực người tình khiến nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, đối tượng đã dùng dao tự sát nhưng được hàng xóm can ngăn, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân N. đã thuê nhà ở khu vực trên được khoảng 7 năm. Thời gian gần đây, đối tượng Tuấn và bà N. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Tuấn và bà N. xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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