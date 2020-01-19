Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên chém chết bố của ‘người tình trong mộng’

Tin nóng 19/01/2020 17:18

Vì bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên mang theo dao đến nhà “người tình trong mộng” để trả thù. Trong lúc xô xát, đối tượng dùng dao chém chết người.

Mới đây, Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết đơn vị này hiện đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thao (30 tuổi, ở phường Tân Dân, TP. Chí Linh) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là ông Phạm Đức Thà (45 tuổi, hàng xóm của đối tượng Thao). Theo thông tin ban đầu, nghi phạm có tình cảm với Phạm Thị Khánh Linh (25 tuổi, con gái ông Thà) nhưng bị từ chối và gia đình nạn nhân ngăn cấm tình cảm.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/1, đối tượng Thao mang theo một con dao trong người đến nhà ông Thà nói chuyện. Trong lúc này, cả hai xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát.

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Chân dung nam thanh niên chém chết người vì bị ngăn cấm tình cảm - Ảnh: Internet

Tức giận, đối tượng lấy con dao mang theo trong người chém liên tiếp vào người ông Thà khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thao bỏ về nhà. Phải đến 30 phút sau, người thân của nạn nhân về nhà mới phát hiện vụ việc, đưa ông Thà đi cấp cứu. 

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên ông Thà đã tử vong. Theo thông tin trên Gia đình và xã hội, đối tượng này chưa kết hôn, tại địa phương không có công việc ổn định. Thao từng bị tai nạn giao thông nên thần kinh có biểu hiện bất thường.

Trước đó không lâu, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã xảy ra vụ việc chém chết người liên quan đến chuyện tình cảm. Cụ thể, vào chiều 5/1, đối tượng Nguyễn Nhựt Linh (32 tuổi, quê Đồng Nai) chạy xe từ TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến nhà bạn gái ở huyện Châu Đức để chơi. 

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Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Internet

Lúc này, Linh bị T. (20 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, em trai của bạn gái) ngăn cản vì không tán thành tình cảm của Linh và chị gái. Trong lúc cãi nhau, Linh dùng dao đâm T. tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

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