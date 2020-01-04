Từ trước đến nay, có không ít bạn trẻ vì bị gia đình ngăn cấm yêu đương mà làm ra hành động dại dột. Mới đây nhất, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái có ý định lao vào xe ô tô tự tử vì bố mẹ không cho quen bạn trai. Theo thông tin của người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, người đàn ông đó đã có gia đình.

Trong khi người bố mắng chửi chàng trai liên tục vì cho rằng anh ta lừa con gái mình thì cô gái lại bị người mẹ giữ chặt tay. Khi cãi nhau với mẹ, cô gái không ngừng hét lớn: “Mẹ bỏ tay con ra, đánh chết con luôn đi. Con yêu nó mà mẹ cứ ngăn cản”.

Những hình ảnh trong clip cho thấy cô gái trẻ đang cãi nhau lớn tiếng với bố mẹ trên lề đường, đứng gần đó là người đàn ông mặc áo trắng - được cho là bạn trai của cô gái.

Người bố bức xúc, mắng chửi nam thanh niên áo trắng vì cho rằng anh này dụ dỗ con gái mình - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, nhân lúc mẹ không để ý, cô con gái đã nhanh chân chạy ra đường, lao thẳng vào chiếc ô tô đang chạy tới. May mắn là cô gái không bị xe tông trúng. Chứng kiến hành động dại dột của con gái, hai vị phụ huynh vô cùng hoảng sợ, lao ra kéo con vào. Lúc này, chàng trai cũng bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ bạn gái mà chạy ra ôm lấy người yêu.

Vì bị ngăn cấm yêu đương, cô gái trẻ đã lao đầu vào ô tô với ý định tự tử - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều cho rằng cô gái này quá dại dột khi yêu đàn ông đã có gia đình, chỉ vì bị ngăn cấm mà cãi lời bố mẹ.

“Dại dột quá em gái ơi, người ta có gia đình rồi mà em còn vướng vào làm gì. Đã vậy còn cãi lời bố mẹ, định tự tử nữa cơ chứ. Sau này nhìn lại, chắc chắn em sẽ hối hận vì những gì đã làm hôm nay”, K.N bình luận.

“Bố mẹ sinh ra mình mà chỉ vì một thằng đàn ông mà muốn bỏ mạng. Mấy cô gái nên nhớ đàn ông thì có nhiều nhưng bố mẹ thì chỉ có một thôi nên đừng có hành động dại dột để làm họ đau lòng”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao trên các diễn đàn.