Đến khi mẹ của nghi phạm phát hiện, bà hoảng loạn và ngay lập tức báo cảnh sát, khi phát hiện xác nạn nhân bị treo ngược trong tủ đồ.

Theo Sinchew, Một vụ án mạng xảy ra tại một khu dân cư sang trọng ở quận Gushan, thành phố Cao Hùng, Đài Loan vào thứ Bảy, sau khi một người đàn ông bị tra tấn và giết chết, nạn nhân bị giấu trong tủ.

Sở cảnh sát Gushan cho biết vào khoảng 3 giờ chiều, một người phụ nữ đến đồn cảnh sát Long Hoa để trình báo vụ việc, bà nói rằng có một người đàn ông đã chết ở nhà. Bà cũng cho biết con trai bà có biểu hiện lạ và muốn vứt tủ quần áo đi. Khi cảnh sát đến, họ mở tủ quần áo và nhìn thấy một người đàn ông đã chết được đặt lộn ngược trong tủ. Vì vụ án rất kỳ lạ nên các nhà điều tra pháp y và công tố viên đã nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát đã đưa con trai 22 tuổi của người mẹ là Chen Nan về đồn để tìm hiểu sự việc. Được biết, nghi phạm và nạn nhân đã sống chung với nhau được ba tuần. Hai người xảy ra tranh chấp nợ nần do một vụ lừa đảo.

Theo điều tra, căn nhà này là do mẹ của Chen Nan thuê. Vì con trai bà gần đây nói muốn thay tủ quần áo và trông có vẻ lạ nên mẹ Chen đến kiểm tra tủ quần áo thì phát hiện thi thể của nạn nhân. Cô sợ hãi đến mức nhanh chóng gọi cảnh sát. Do nạn nhân có vết bầm tím trên lưng do bị đánh bằng dụng cụ cùn nên cảnh sát nghi ngờ còn có đồng phạm khác.

Phó giám đốc chi nhánh Gushan, cho biết trong một cuộc tra hỏi với các phòng viên, Chen Nan thú nhận người thiệt mạng là một người đàn ông họ Xu, khoảng 30 tuổi. Tại đây, nghi phạm cũng đã thú nhận các động cơ và tình tiết phạm tội của mình. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra chi tiết xem có đồng phạm nào khác trong vụ án mạng này hay không.

