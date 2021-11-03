Hãi hùng trước cảnh hai đứa trẻ thản nhiên nhảy qua nhảy lại trên nóc tòa nhà 22 tầng

Thế giới 03/11/2021 14:12

Một đoạn clip dài 96 giây ghi lại cảnh hai cậu bé đang chơi trên nóc tòa nhà cao 22 tầng vô cùng nguy hiểm và đáng sợ khiến ai xem cũng muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/10 ở Tây An, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Cư dân mạng không khỏi thót tim trước đoạn video dài 96 giây quay lại cảnh hai cậu bé đang chơi trên nóc tòa nhà cao 22 tầng.

Có thể thấy trong đoạn video, một bé trai mặc áo sơ mi màu tím và quần tây đen đã có hành động nhảy từ mép tòa nhà này sang nhà gần sát cạnh. Cậu bé khác nhỏ hơn, mặc áo sơ mi màu cam và quần đen sau đó đi đến mép tòa nhà và nhìn xuống khoảng trống giữa hai tòa nhà mà cậu bé kia vừa nhảy qua với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác và bất ngờ.

Giây tiếp theo, cậu bé mặc áo tím đứng dậy, bước nhanh đến mép bục, do dự vài giây rồi nhảy trở lại bên mép tòa nhà kia. Tổng cộng em nhảy 3 lần qua khe trống giữa hai tòa nhà trước khi đứng lại trò chuyện cùng với bạn.

Không chỉ dừng ở đó, người xem còn phát hiện rằng tầng cao không có hàng rào nào bảo vệ, trong trường hợp một trong hai bé trai không may rơi xuống.

Theo chủ nhân của đoạn video, Anh Yin cho biết anh cảm thấy run sợ khi thấy hai đứa trẻ đang đùa giỡn trước sự nguy hiểm. Sau đó, Yin đã lập tức gọi cho chủ tòa nhà. Họ tức tốc đi tìm hai cậu bé và sau đó đưa xuống dưới một cách an toàn.

Hãi hùng trước cảnh hai đứa trẻ thản nhiên nhảy qua nhảy lại trên nóc tòa nhà 22 tầng - Ảnh 1

Cũng theo trang thông tin SCMP, tầng thượng không mở cửa cho cư dân của các tòa nhà và nhân viên cho biết họ phát hiện thấy một ổ khóa cửa lên mái đã bị hư hỏng. Đây có thể là nguyên nhân khiến hai em lẻn được lên trên nóc tòa nhà.

Ban quản lý đã thay ổ khóa mới. Đồng thời, hai cậu bé cũng được người lớn "dạy cho một bài học".

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Từ khóa:   Trung Quốc hành động nguy hiểm tai nạn trẻ em

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