Chuyên gia chỉ rõ nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong dù đã tiêm vaccine COVID-19, nhấn mạnh 3 bệnh nền chiếm tỷ lệ cao

Thế giới 22/10/2021 17:38

Nghiên cứu của Viện Y tế quốc gia (ISS) Ý vừa được công bố ngày 20/10, nằm trong báo cáo về số ca tử vong do COVID-19 của ISS.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, một nghiên cứu ở Ý, những người được tiêm vaccine COVID-19 rất ít có khả năng tử vong vì căn bệnh này trừ khi họ rất lớn tuổi và đã bị bệnh nặng trước khi nhiễm COVID-19.

Vào ngày 20/10, nghiên cứu của Viện Y tế quốc gia (ISS) ở Ý vừa báo cáo về số ca tử vong do COVID-19 của ISS.

Nghiên cứu cho thấy độ tuổi trung bình của những người tử vong vì COVID-19 dù đã tiêm vaccine là 85. Trung bình, họ mắc 5 bệnh nền.

Những bệnh lý có tỷ lệ cao trong nhóm tử vong sau khi tiêm vaccine là bệnh tim, sa sút trí tuệ và ung thư. 

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Các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Reuters

Được biết nghiên cứu được thực hiện từ ngày 1/2 đến ngày 5/10/2021. Các nhà khoa học Ý đã xem xét hồ sơ y tế của 671 trường hợp tử vong do COVID-19 chưa được tiêm chủng và 171 trường hợp tử vong đã được tiêm chủng đầy đủ.

Bên cạnh đó, Ý hiện có 38.096 ca tử vong do COVID ở Ý trong quãng thời gian nghiên cứu diễn ra. Trong số này, 33.620 người chưa được tiêm chủng, 2.130 người chỉ tiêm một liều hoặc bị nhiễm bệnh ngay sau khi tiêm chủng khi kháng thể chưa hình thành, và 1.440 người đã được tiêm chủng đầy đủ.

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Những người không được tiêm vaccine, tuổi tử vong trung bình là 78, với trung bình 4 bệnh lý đã có từ trước - Ảnh: Internet

Mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì biến chứng Covid-19 hôm 18/10 dù đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19. Ông Powell 84 tuổi, mắc bệnh đa u tủy xương, một loại ung thư máu.

Một chuyên gia người Mỹ nói rằng điều này không có nghĩa là vaccine không hiệu quả, mà chỉ có nghĩa là người lớn tuổi và có bệnh nền có nhiều khả năng bị bệnh nặng và tử vong sau khi nhiễm đột phá (nhiễm COVID-19 dù đã tiêm chủng đầy đủ). Việc mắc bệnh đau tuỷ xương khiến ông Powell bị xếp vào hạng mục này, làm tăng thêm mức độ rủi ro, chuyên gia nói. 

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Trang tin tức của Ấn Độ cho biết vaccine ngừa COVID-19 dưới dạng xông, do công ty sinh học CanSino của Trung Quốc sản xuất, hiệu quả và an toàn. 

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Từ khóa:   tiêm vaccine COVID-19 biến chứng của bệnh bệnh nhân tử vong

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