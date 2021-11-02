Tại Mansfield (Anh), vào một trước, người dân vô cùng phẫn nộ trước người mẹ đã nhẫn tâm sát hại con ruột mới 19 tháng tuổi của mình bằng cách đổ nước sôi lên mặt và toàn thân. Hành động này đã khiến đứa trẻ tử vong ngay sau đó.

Vào một năm trước, Katie Crowder đã sát hại con gái Gracie Crowder tại nhà riêng ở Đại lộ Wharmby, Mansfield bằng cách đổ nước sôi lên mặt và cơ thể của đứa trẻ. Các nhà chức trách cho biết nhiệt độ sôi quá cao đã giết chết đứa trẻ ngay sau đó. Sau đó, người mẹ máu lạnh này đã nhận bản án tù chung than về tội giết người.

Khi mẹ của Katie Crowder nhớ lại cuộc sống trước khi con gái bà giết cháu gái 19 tháng tuổi Gracie, bà đã tiết lộ rằng con gái của bà đã sử dụng cần sa một vài lần quá liều.

Ngôi nhà cũ của Katie Crowder ở Đại lộ Wharmby, Mansfield - Ảnh: nottingham

Trước đó, trong quá trình tiến hành khám xét ngôi nhà, cảnh sát cũng đã phát hiện ra có một lượng cocaine được tìm thấy trong máu của Crowder. Liều lượng này được phán đoán là đã sử dụng khoảng 4 giờ trước khi vụ việc xảy ra. Điều này càng chắc chắn rằng người mẹ đã dùng ma túy loại A trước khi ra tay sát hại đứa trẻ vô tội.

Mẹ của Karen Crowder cho biết rằng con gái mình với sức khỏe tâm thần từ khi còn thiếu niên và cô ấy biết con gái mình đã hút cần sa. Tuy nhiên, về việc con gái mình lạm dụng cocaine, bà không hề biết cho đến khi con gái dùng ma túy quá liều vào tháng 3 năm 2019.

Katie Crowder, 26 tuổi, ở Đại lộ Wharmby, Mansfield, đã bị kết tội giết cô con gái 19 tháng tuổi Gracie - Ảnh: nottingham

Đồng thời, khi điều tra chuyên sâu, cảnh sát cũng phát hiện người mẹ có vấn đề về tâm lý trong quá trình thụ án ở trạm giam. Sau khi biết được thông tin này, mẹ của Karen Crowder bộc bạch: "Tôi thực sự đã cầu xin các nhân viên y tế hãy chăm sóc cho con gái của tôi bởi điều trị tâm lý là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, tôi cũng biết các nhân viên y tế khó có thể làm điều đó."

Hiệu trưởng say xỉn sau đó khóa trái cửa phòng rồi ép các nữ sinh phải nhảy với mình Sau khi say xỉn, một hiệu trưởng trường trung học đã khóa các nữ sinh trong một căn phòng và ép các em khiêu vũ với mình đồng thời quay lại video vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-me-mau-lanh-do-nuoc-soi-len-co-the-con-gai-19-thang-tuoi-dan-den-tu-vong-phan-quyet-cua-toa-an-khien-ba-ngoai-long-quan-dau-434274.html