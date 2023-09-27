Một nam nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê đã bị bắt và bị truy tố tội tấn công tình dục phụ nữ sau khi tiếp cận họ với lời mời làm việc giả.

Ngày 27/9, Phòng hình sự 2 của Văn phòng Công tố quận Busan (Trưởng công tố Cheon Heon-ju) thông báo họ đã bắt giữ và truy tố anh A. (41 tuổi) về tội "tấn công tình dục" và "xúi giục ngoại tình".

Theo cơ quan công tố, anh A. bị nghi ngờ có hành vi tấn công tình dục khi dụ dỗ 6 phụ nữ, trong đó có chị B. (19 tuổi). Chị B. đã đến tìm anh A. sau khi xem đoạn thông tin sai sự thật trên một trang tìm kiếm việc làm vào tháng 4/2022.



Kết quả điều tra cho thấy anh A. đã lừa dối rằng mình là nhân viên quán cà phê và dụ dỗ chị B. đến phỏng vấn rằng "có một công việc tốt hơn". Sau đó anh dụ dỗ chị B. vào phòng riêng và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Lực lượng chức năng phát hiện chị B. đã có hành động tiêu cực khoảng 20 ngày sau khi xảy ra sự việc.



Một quan chức của Văn phòng Công tố quận Busan cho biết: "Chúng tôi đang gặp gia đình nạn nhân và tiến hành quá trình hỗ trợ thông qua Trung tâm hỗ trợ nạn nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng quan điểm của nạn nhân được phản ánh đầy đủ trong phiên tòa, đảm bảo nạn nhân có quyền lên tiếng”.



Liên quan đến vụ việc này, một ngày trước đó, các nhóm phụ nữ ở Busan đã tổ chức kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc người gây ra vụ việc.

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