Nuang Chandaeng 40 tuổi là một người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội của đất nước chùa tháp. Nữ idol sở hữu vóc dáng cân đối và làn da trắng mịn màng. Cô thường hay chia sẻ bí quyết làm đẹp , trang điểm và cuộc sống thường nhật khiến fan vô cùng thích thú. Mới đây trong lúc đang livestream nấu nướng và trò chuyện cùng người hâm mộ thì cô bất ngờ té trúng nồi nước đang sôi ùng ục trước mặt rồi quỵ xuống tử vong khiến khán giả xem trực tiếp vô cùng bàng hoàng.

Nhiều fan chứng kiến đành bất lực nhìn thần tượng ra đi trong tích tắc mà không thể nào ứng cứu. Tuy nhiên ngay sau đó chồng cô (người đàn ông áo xanh) đã có mặt, nhanh chóng vỗ vào mặt vợ và gọi lớn tuy nhiên không có kết quả. Nuang Chandaeng được đưa vào việc cấp cứu tuy nhiên đã tử vong.

Chồng cô nhanh chóng chạy đến ứng cứu nhưng đành bất lực nhìn vợ nằm im bất động - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Thái Lan thì cô qua đời do bị trụy tim. Trước đó fan cũng ngầm nhận ra sức khỏe của Nuang Chandaeng không tốt khi môi cô nhợt nhạt và thường hay làm việc khuya, ít chú ý đến bản thân.