Nuang Chandaeng đã tử vong ngay trên sóng livestream khiến fan vô cùng bàng hoàng thương xót.
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Nuang Chandaeng 40 tuổi là một người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội của đất nước chùa tháp. Nữ idol sở hữu vóc dáng cân đối và làn da trắng mịn màng. Cô thường hay chia sẻ bí quyết làm đẹp, trang điểm và cuộc sống thường nhật khiến fan vô cùng thích thú. Mới đây trong lúc đang livestream nấu nướng và trò chuyện cùng người hâm mộ thì cô bất ngờ té trúng nồi nước đang sôi ùng ục trước mặt rồi quỵ xuống tử vong khiến khán giả xem trực tiếp vô cùng bàng hoàng.
Nhiều fan chứng kiến đành bất lực nhìn thần tượng ra đi trong tích tắc mà không thể nào ứng cứu. Tuy nhiên ngay sau đó chồng cô (người đàn ông áo xanh) đã có mặt, nhanh chóng vỗ vào mặt vợ và gọi lớn tuy nhiên không có kết quả. Nuang Chandaeng được đưa vào việc cấp cứu tuy nhiên đã tử vong.
Theo truyền thông Thái Lan thì cô qua đời do bị trụy tim. Trước đó fan cũng ngầm nhận ra sức khỏe của Nuang Chandaeng không tốt khi môi cô nhợt nhạt và thường hay làm việc khuya, ít chú ý đến bản thân.
Hiện nay nghề livestream luôn tạo thu nhập khủng cho các sao trên toàn thế giới, đôi khi vì chăm chỉ kiếm tiền quá mức mà các người nổi tiếng quên chú trọng vào sức khỏe của mình. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đế các idol trong thời gian tới sắp xếp thời gian cân bằng hợp lý giữa lịch làm việc và thư giãn nghỉ ngơi để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.