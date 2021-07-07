Đang nấu ăn trên sóng livestream, hot blogger Thái đổ sầm xuống đất tử vong khiến fan 'tái mặt', chồng ứng cứu ngay nhưng quá muộn

Thế giới 07/07/2021 19:46

Nuang Chandaeng đã tử vong ngay trên sóng livestream khiến fan vô cùng bàng hoàng thương xót.

Nuang Chandaeng 40 tuổi là một người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội của đất nước chùa tháp. Nữ idol sở hữu vóc dáng cân đối và làn da trắng mịn màng. Cô thường hay chia sẻ bí quyết làm đẹp, trang điểm và cuộc sống thường nhật khiến fan vô cùng thích thú. Mới đây trong lúc đang livestream nấu nướng và trò chuyện cùng người hâm mộ thì cô bất ngờ té trúng nồi nước đang sôi ùng ục trước mặt rồi quỵ xuống tử vong khiến khán giả xem trực tiếp vô cùng bàng hoàng.

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Khi đang chào khán giả và chia sẻ hình ảnh nấu ăn thì bất ngờ sau đó cô đổ gục xuống khiến fan vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Internet

Nhiều fan chứng kiến đành bất lực nhìn thần tượng ra đi trong tích tắc mà không thể nào ứng cứu. Tuy nhiên ngay sau đó chồng cô (người đàn ông áo xanh) đã có mặt, nhanh chóng vỗ vào mặt vợ và gọi lớn tuy nhiên không có kết quả. Nuang Chandaeng được đưa vào việc cấp cứu tuy nhiên đã tử vong.

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Chồng cô nhanh chóng chạy đến ứng cứu nhưng đành bất lực nhìn vợ nằm im bất động - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Thái Lan thì cô qua đời do bị trụy tim. Trước đó fan cũng ngầm nhận ra sức khỏe của Nuang Chandaeng không tốt khi môi cô nhợt nhạt và thường hay làm việc khuya, ít chú ý đến bản thân.

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Cô qua đời vì trụy tim khi vừa 40 tuổi - Ảnh: Internet
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Di ảnh của nữ blogger nổi tiếng - Ảnh: Internet
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Khán giả mong cô ra đi thanh thản - Ảnh: Internet
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Hiện nay nghề livestream giúp các 'sao' thế giới kiếm thêm thu nhập tuy nhiên cũng vì làm việc quá sức mà nhiều nghệ sĩ không có thời gian chăm sóc sức khỏe - Ảnh: Internet

Hiện nay nghề livestream luôn tạo thu nhập khủng cho các sao trên toàn thế giới, đôi khi vì chăm chỉ kiếm tiền quá mức mà các người nổi tiếng quên chú trọng vào sức khỏe của mình. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đế các idol trong thời gian tới sắp xếp thời gian cân bằng hợp lý giữa lịch làm việc và thư giãn nghỉ ngơi để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

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