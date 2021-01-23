Đang lên sóng, nữ Youtuber xinh đẹp bất ngờ cởi quần lót đưa cho nam thanh niên, nguyên nhân phía sau khiến dân mạng trố mắt

Thế giới 23/01/2021 18:22

Nữ Youtuber cởi đồ ngay trên sóng khiến dân tình sốc nặng. Nguyên nhân phía sau còn gây tranh cãi hơn nữa.

Mới đây, nữ Youtuber tên Sohee khiến cộng đồng mạng dậy sóng với màn gọi gà rán ngay trên sóng. Trong lúc đang livestream, Sohee chia sẻ tự dưng cảm thấy thèm món gà. Cô nàng quyết định nhờ một người bạn nam của mình trở thành shipper bất đắc dĩ, tới cửa hàng mua rồi mang đến nhà. 

Mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì Sohee rủ người bạn vào phòng thay đồ của mình và nói "Tôi phải trả tiền giao hàng". Ban đầu, nữ Youtuber sexy định đưa cho anh chàng bạn thân 3 chiếc nội y để làm "thù lao". Thế nhưng sau khi bị từ chối, Sohee bất ngờ tụt luôn chiếc quần lót đang mặc, đưa nó cho anh chàng shipper kèm theo câu nói: "Tôi nghĩ bạn muốn cái này".

Đang lên sóng, nữ Youtuber xinh đẹp bất ngờ cởi quần lót đưa cho nam thanh niên, nguyên nhân phía sau khiến dân mạng trố mắt - Ảnh 1
Nữ Youtuber cởi đồ ngay trên sóng - Ảnh cắt từ clip

Đang lên sóng, nữ Youtuber xinh đẹp bất ngờ cởi quần lót đưa cho nam thanh niên, nguyên nhân phía sau khiến dân mạng trố mắt - Ảnh 2

Đang lên sóng, nữ Youtuber xinh đẹp bất ngờ cởi quần lót đưa cho nam thanh niên, nguyên nhân phía sau khiến dân mạng trố mắt - Ảnh 3
Hành động của nữ Youtuber nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Thậm chí, Sohee còn nói chiếc quần lót đáng giá tới 1 triệu won (khoảng 20 triệu VND) nên anh shipper chắc đang cảm thấy rất hời. Đoạn video nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và nhiều người tỏ ra khá sốc trước màn trả thù lao bá đạo như vậy, thậm chí còn đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai nhân vật trong video. 

Nhiều ý kiến khẳng định rằng đây chỉ là một clip dàn dựng theo kịch bản, cả hai nhân vật đều là bạn tốt của nhau. Hiện đoạn clip nữ Youtuber cởi đồ vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán cực kỳ rôm rả. 

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Từ khóa:   youtuber sexy youtuber hở bạo hành động phản cảm

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