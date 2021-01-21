Đi khách sạn 'nhún nhảy' với bạn gái quen qua mạng, nam thanh niên ói mửa liên tục khi đối phương cởi đồ

Đi khách sạn ngay trong lần đầu gặp mặt, đôi nam nữ gặp sự cố dở khóc dở cười khiến dân tình cạn lời.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ của đôi nam nữ khiến dân tình dở khóc dở cười.

Cụ thể, anh Zhang và cô Li (tên nhân vật đã được thay đổi) quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người trẻ có lối sống thoáng này đã hẹn gặp nhau ở khách sạn. Cả hai còn đặt camera để ghi lại khoảnh khắc tình cảm. Thế nhưng một tình huống bất ngờ xảy đến khiến cuộc chơi "đang vui thì đứt dây đàn".

Trong lúc thân mật, anh Zhang hốt hoảng thấy bạn gái chảy máu ở "chỗ ấy" nên nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại có máu? Em đến ngày 'đèn đỏ' đấy à?". Tuy nhiên cô Li phủ nhận và tiếp tục ôm ấp bạn trai.

Nam thanh niên nôn thốc nôn tháo vì mùi hôi nồng nặc - Ảnh: ETtoday

Sự cố dở khóc dở cười khiến dân tình cạn lời - Ảnh: ETtoday

Sau khi cả hai thay đổi tư thế thân mật, anh Zhang bỗng hét lên "Hôi quá" và dừng cuộc yêu giữa chừng. Thậm chí anh còn ói mửa liên tục suốt 3 phút đồng hồ. Nguyên nhân là do "chỗ ấy" của cô Li mùi tanh nồng nặc đến mức choáng váng. Ngay sau đó, anh Zhang hỏi bạn gái: "Em có mắc bệnh phụ khoa không". Cô Li vẫn tiếp tục phủ nhận và cho rằng đó có thể là mùi máu. Sau 2-3 phút nghỉ ngơi, đôi nam nữ tiếp tục hành sự mặc kệ mùi hôi khó chịu kia.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận. Ai nấy đều thương cảm cho chàng trai, đồng thời khuyên cô gái nên đến bệnh viện thăm khám để tránh những sự cố tương tự.

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