Trong lúc miệt mài ném phi tiêu, nàng hot girl lộ hàng vì chiếc váy quá ngắn. Sau khi tìm ra danh tính nhân vật chính, dân mạng càng ngạc nhiên hơn nữa.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về đoạn clip ghi lại cảnh hot girl lộ hàng trong lúc miệt mài ném phi tiêu. Điều khiến dân tình ấn tượng không phải khả năng ném phi tiêu chuẩn xác mà nằm ở chiếc váy ngắn cũn cỡn gần như chẳng che đậy được mấy phần cơ thể của nàng hot girl.

Hot girl lộ hàng vì mặc váy ngắn cũn cỡn đứng ném phi tiêu - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, trong lúc mải mê nhướn người lên để có thể ném phi tiêu chuẩn xác, cô gái đã bị lộ vòng 3 nhạy cảm vì chiếc váy quá ngắn. Đáng chú ý, dù chỉ nhìn từ phía sau cũng dễ dàng thấy cô nàng sở hữu vòng một nóng bỏng. Điều này khiến dân mạng đổ xô đi tìm danh tính cô gái nóng bỏng và kết quả đúng là không gây thất vọng.

Nhiều người cho rằng cô nàng cố tình chiêu trò để nổi tiếng - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, cô gái ăn mặc hớ hênh có nickname là Jena. Sau đoạn clip ném phi tiêu, lượng follow trên trang cá nhân của cô tăng lên chóng mặt. Tuy gương mặt của Jena không được tính là quá xinh đẹp nhưng body lại được đánh giá thuộc hàng cực phẩm.

Nữ streamer nhiều lần gây tranh cãi với phong cách ăn mặc táo bạo - Ảnh: Internet

Được biết, Jena hiện đang là streamer, đã lên sóng một vài lần nhưng hiệu quả thì chưa thật sự cao. Để tăng tương tác, nữ streamer nhiều lần ăn mặc phản cảm và có những hành động gây tranh cãi khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-nem-phi-tieu-hot-girl-lo-hang-vi-mac-vay-ngan-cun-con-den-khi-quay-mat-lai-cang-khien-dan-tinh-soc-hon-nua-394015.html