Hot girl gây bão vì không mặc áo, vòng một chỉ chực 'rơi ra ngoài', dân mạng nhìn kỹ mới phát hiện sự thật bất ngờ

Sau khi giải tỏa hiểu lầm, dân mạng vẫn cho rằng nàng hot girl ăn mặc phản cảm, cố tình khoe thân quá đà với vòng một chỉ chực "rơi ra ngoài".
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Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về hình ảnh nàng hot girl selfie trong quán ăn với phong cách không thể sexy hơn.
Cụ thể, cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo khoác lông màu trắng cực sang chảnh nhưng dân mạng hoảng hồn vì chẳng thấy áo trong của cô nàng đâu. Chẳng lẽ hot girl chơi lớn đến mức để vòng một "đi chơi xa" trước con mắt của bàn dân thiên hạ.
Tuy nhiên khi nhìn kỹ một chút, dân tình mới thở phào nhẹ nhõm vì cô nàng "phụ tùng" đầy đủ, chẳng qua chiếc áo thun đen tiệp với màu tóc, cộng thêm góc chụp gây hiểu lầm khiến người xem tưởng cô quên mặc áo khi đi ra ngoài. Tuy nhiên không thể phủ nhận nàng hot girl cố tình khoe thân quá đà với vòng một chỉ chực "rơi ra ngoài".
Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng đã tìm ra danh tính nhân vật chính. Cô nàng tên Peijin, năm nay 26 tuổi, là một nữ y tá bình thường đang làm việc toàn thời gian tại một bệnh viện nhỏ.
Do thân hình nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp, vô số người hiểu lầm Peijin là người mẫu ảnh hay hot girl đình đám nào đó. Chỉ với một số hình ảnh ăn mặc phản cảm, hiện tên tuổi của nàng y tá đang nổi hơn bao giờ hết. Nhiều người còn cho rằng, nếu cô nàng thực sự muốn trở thành người mẫu hay hot girl thì chắc chắn sẽ thành công dễ dàng.