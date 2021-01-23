Đang vui vẻ, chú rể ném thẳng bánh cưới vào mặt cô dâu, biết nguyên nhân dân tình rần rần phẫn nộ

Thế giới 23/01/2021 18:06

Đoạn clip ghi lại sự cố đám cưới khiến dân mạng bức xúc. Hầu hết mọi người đều khuyên cô dâu "chạy ngay đi" trước khi quá muộn.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại sự cố đám cưới hy hữu khiến nhiều người tranh cãi. Cụ thể, đám cưới của cô dâu Kelsey Carson và chú rể Tony đã được tổ chức tại thành phố Kingston, thuộc bang Tennessee, Mỹ.

Ban đầu, cô dâu chú rể đang hạnh phúc đứng bên nhau trên sân khấu, trước mặt là một chiếc bánh cưới 3 tầng. Vì muốn trêu đùa cũng như tạo một chút không khí vui vẻ cho đám cưới, cô dâu Kelsey đã lấy tay quẹt bánh kem rồi bôi nhẹ lên mặt chồng.

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Cô dâu muốn trêu đùa nên quẹt bánh kem bôi lên mặt chồng - Ảnh: The Sun

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Đáp lại hành động trêu đùa của vợ, chú rể Tony cầm nguyên cả chiếc bánh cưới 3 tầng, ném thẳng nó vào mặt cô dâu. Hậu quả, cô Kelsey vấp ngã vào những chiếc ghế đặt gần đó.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hơn 2,8 triệu lượt xem. Hầu hết dân mạng đều cho rằng chú rể quá nỏng nảy, bạo lực. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo một cuộc hôn nhân không lành mạnh, cô dâu nên "chạy ngay đi" thì hơn. 

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Chú rể cầm nguyên cái bánh kem úp vào mặt vợ - Ảnh: The Sun 

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Dân mạng cho rằng chú rể quá bất lịch sự và có hơi hướng bạo lực - Ảnh: The Sun

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Nhiều người còn khuyên cô dâu ly hôn trước khi quá muộn - Ảnh: The Sun

Số còn lại tuy không để lại những bình luận quá tiêu cực nhưng vẫn cho rằng hành động của chú rể quá bất lịch sự, không tôn trọng vợ và các khách mời. 

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

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