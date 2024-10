Khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân đã bất tỉnh, hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo Sinchew: Vụ việc xảy ra ở thành phố Shuangbei, Đài Loan (Đài Bắc và Tân Đài Bắc) vào thứ Năm. Nạn nhân là nam giới, bị thương nặng và vẫn đang được giải cứu.

Khoảng 9 giờ sáng, một người đàn ông 50 tuổi họ Wei bị hung khí sắc nhọn cứa vào cổ ở khu 2, đường Minsheng East, quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc. Khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện nạn nhân trong tình trạng say xỉn, không thể giao tiếp và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị. Nhưng đến khoảng 6 giờ tối, vết thương của anh đột ngột chuyển biến nặng và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Sinchew)

Bước đầu bác sĩ xác định vết cắt trên cổ nạn nhân là do thủy tinh cắt vào.

Do người bị thương say rượu và không thể hỏi rõ nguyên nhân vụ việc nên cảnh sát chỉ có thể sử dụng camera giám sát để làm rõ danh tính nghi phạm. Tuy nhiên, do hình ảnh mờ nên ban đầu họ vẫn chưa xác định rõ danh tính nghi phạm.

Các thành viên trong gia đình cho biết, anh đi làm với áo phản quang ở công trường và đội mũ bảo hiểm an toàn nhưng anh đã bỏ về vì cơn bão, khi đang chuẩn bị trở về nhà ở thành phố Tân Bắc thì bị ám sát trước cửa siêu thị.

