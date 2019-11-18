Cụ bà gần 70 tuổi ngày ngày đứng ngoài cửa lớp chép bài, biết lý do ai cũng bật khóc

Thế giới 18/11/2019 16:01

Câu chuyện cảm động về cụ bà gần 70 tuổi ngày ngày đứng ngoài cửa lớp ghi chép bài khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cộng đồng mạng đang chuyền tay nhau câu chuyện cảm động về bà lão gần 70 tuổi ngày nào cũng đứng ở cửa lớp ghi chép lại bài giảng của thầy. Ai cũng tưởng bà cụ ham học, nhưng sự thật còn cảm động hơn thế. 

Bà Liu (68 tuổi, ở Trung Quốc) hiện đang sống cùng cháu trai 8 tuổi bị teo não và mù bẩm sinh tên là Xinxin. Cha mẹ bé trai đã bỏ đi nơi khác làm ăn, để lại em cho bà nội chăm sóc. 

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Xinxin bị teo não và mù bẩm sinh - Ảnh: kknews

Thế nhưng bà Liu chưa bao giờ coi Xinxin là gánh nặng hay oán trách vợ chồng con trai. Bà cẩn thận chăm bẵm đứa cháu tội nghiệp từ khi lọt lòng. Bé trai do bị khuyết tật bẩm sinh nên cũng không có bạn bè, chỉ quanh quẩn ở nhà cùng bà nội. 

Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùng bà quyết định đăng ký cho Xinxin đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố với hy vọng sau này lớn lên cháu nội được biết chút tri thức, có thể hòa nhập với xã hội.

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Xinxin cùng bà nội sống trong phòng trọ gần trường học - Ảnh: kknews

Bà Liu thuê một căn phòng trọ gần trường để tiện cho cháu đi học. Thấy vậy, những người hàng xóm gièm pha bà Liu làm chuyện dư thừa. Họ cho rằng một đứa trẻ teo não thì làm sao học hành nổi. 

Mặc kệ những lời nói ác ý, bà Liu dù chịu khổ vẫn cố gắng cho cháu nội đi học. Những ngày đầu, mỗi khi Xinxin đi học, bà Liu lại chuẩn bị đầy đủ sách vở, nước uống, đồ ăn và đưa cháu đến trường. Thế nhưng Xinxin không thể tiếp thu như những đứa trẻ bình thường, cậu bé học khá chậm, ngay cả bảng chữ nổi cũng không thuộc nổi.

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Do khả năng tiếp thu của Xinxin kém, bà Liu quyết định đi học để về giảng lại cho cháu - Ảnh: kknews

Sau khi thử nhiều phương pháp, bà Liu quyết định tự mình dạy học thêm cho cháu ở nhà. Khổ nỗi là bà Liu cũng chưa từng được đi học nên bà đành phải bắt đầu học lại từ đầu.

Kể từ đó, mỗi ngày bà đều đến lớp học của Xinxin, đứng bên ngoài cửa sổ nghe thầy giáo giảng bài và ghi chép vào một cuốn vở để về truyền đạt lại một cách tỉ mỉ cho cháu trai.

Thấy bà ngày nào cũng cặm cụi chép bài ngoài cửa sổ, thầy giáo liền ra hỏi lý do thì được bà kể lại câu chuyện về đứa cháu trai bất hạnh. Người thầy vô cùng xúc động, mời bà Liu vào lớp học cho đỡ vất vả. Tuy nhiên, bà từ chối vì không muốn làm phiền thầy giáo và những học sinh khác. 

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Nhờ bà nội mà Xinxin đã học hành tiến bộ - Ảnh: kknews

Dù đã cố khuyên nhủ nhưng bà Liu vẫn không vào lớp nên thầy giáo cũng chẳng còn cách nào khác. Từ đó trở đi, mỗi lần giảng bài, thầy lại cố tình nói thật to, khi viết gì lên bảng cũng viết chữ to hơn bình thường rất nhiều, để bà Liu có thể nghe và nhìn rõ hơn.

Sau mỗi giờ tan học, bà Liu lại kiên nhẫn giảng những gì mình học được cho Xinxin. Hai bà cháu luôn là những học trò rời khỏi lớp học muộn nhất. 

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Câu chuyện cảm động lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội - Ảnh: kknews

Nhờ tình yêu thương và sự kiên trì của bà Liu, Xinxin học hành ngày càng tiến bộ. Cậu bé đang dần bắt kịp các bạn cùng lớp và trở nên tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Tuy tạo hóa đã lấy đi của Xinxin nhiều thứ nhưng lại đền bù cho em một người bà quá tuyệt vời.

Câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận về hàng ngàn lượt thả tim, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng.

"Mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai bà cháu"; "Mong em có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn phía trước"; "Tình yêu của người bà thật cao cả"; "Tôi không chịu nổi mà khóc mất rồi"...

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