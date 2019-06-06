Cô gái bị gã đàn ông hắt cả nồi lẩu vào người hủy hoại gương mặt khiến cộng đồng mạng bức xúc

Thế giới 06/06/2019 17:28

Chỉ vì vô tình để tóc chạm vào tay người kế bên mà cô gái bị người đàn ông hắt cả nồi nước lẩu vào người, gương mặt bị bỏng nặng.

Ở những nơi đông người như nhà hàng, việc vô tình chạm vào người khác là chuyện không thể tránh khỏi. Thế nhưng chỉ vì vô tình để tóc chạm vào tay người ngồi kế bên, cô gái này đã phải hứng trọn nồi nước lẩu làm bỏng cả gương mặt.

Theo đó, cô gái tên T. đến nhà hàng lẩu ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan ăn tối. Cô được sắp xếp ngồi gần bàn một người đàn ông tên H.

Cô gái bị gã đàn ông hắt cả nồi lẩu vào người hủy hoại gương mặt khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh 1
Tóc chị T. vô tình chạm vào khuỷu tay ông H. khi gọi thức ăn - Ảnh: Internet

Trong lúc gọi thức ăn, chị T. vô tình để tóc chạm vào khuỷu tay ông H. khiến người này nổi giận vì cho rằng mất vệ sinh. Mặc dù cô đã liên tục xin lỗi nhưng gã vẫn không bỏ qua, tiếp tục mắng chửi.

Lúc này, vì không thể chịu nổi thái độ của ông H., chị T. đã lớn tiếng đáp lại: “Anh có cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy không?”.

Bực tức, người đàn ông này đã hắt cả nồi nước lẩu nóng vào người chị T. Trước đó, người vợ ngồi đối diện ông H. đã cố gắng khuyên ngăn chồng nhưng không được.

Cô gái bị gã đàn ông hắt cả nồi lẩu vào người hủy hoại gương mặt khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh 2
Người đàn ông hắt cả nồi nước lẩu vào mặt cô gái khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên cửa hàng đã lấy đá chườm vào vết bỏng cho nạn nhân và gọi báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Sau khi bị hắt nồi nước lẩu vào người, gương mặt chị T. gần như bị biến dạng khiến chị trở nên tự ti, không dám ra ngoài và mỗi khi ngủ đều gặp ác mộng.

Cô gái bị gã đàn ông hắt cả nồi lẩu vào người hủy hoại gương mặt khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh 3
Gương mặt nạn nhân gần như bị hủy hoại sau vụ việc - Ảnh: Internet

Gia đình ông H. cũng đã nhiều lần liên lạc để hòa giải nhưng nạn nhân vẫn kiên quyết nộp đơn kiện ra tòa.

Mặc dù sự việc trên xảy ra vào ngày 20/3 năm ngoái nhưng thời gian gần đây mới được cư dân mạng "đào mộ" trên mạng xã hội và gây sốt lần nữa.

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Vì tin vào những lời ngon ngọt của Pháp mà chị Trang đã trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Sau cùng, chị bị chính người đàn ông mình yêu thương dùng xăng thiêu sống, hủy hoại cả gương mặt.

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