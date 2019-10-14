Cô gái bán mì khiến cánh mày râu choáng váng với vòng 1 khủng và body cực sexy

Thế giới 14/10/2019 13:49

Để khoe body sexy, cô gái bán mì thường xuyên ăn mặc gợi cảm khiến khách hàng không khỏi choáng váng, đặc biệt là cánh mày râu.

Để thu hút khách hàng, mỗi cửa hàng kinh doanh đều có bí quyết riêng, điển hình như tiệm mì được nhắc đến trong câu chuyện dưới đây. Theo đó, quán mì này có một nữ phục vụ gợi cảm và vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt, cô nàng thường xuyên ăn mặc gợi cảm để bán hàng. 

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Nữ phục vụ thường xuyên mặc trang phục gợi cảm để phục vụ khách hàng - Ảnh: Internet

Loạt ảnh chụp nữ phục vụ xinh đẹp đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng, đặc biệt là cánh mày râu thi nhau săn lùng địa chỉ quán. Nhờ có nữ nhân viên gợi cảm này nên dù chỉ là một quán ăn ven đường phục vụ những món như cơm rang, phở trộn và mì, khách hàng vẫn nườm nượp kéo tới.

Trong ảnh, cô gái bán mì sở hữu làn da trắng mịn màng, khuôn mặt cân đối và xinh đẹp, đặc biệt là thân hình nóng bỏng, vòng một căng đầy. Được biết cô gái này tên là Lucy, không chỉ làm phục vụ mà còn là đầu bếp tại cửa hàng ở khu vực Tam giác vàng, thành phố Chiang Rai, phía bắc Thái Lan.

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Không chỉ sở hữu body sexy mà khuôn mặt của cô nàng cũng vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen có cánh, không ít người lên tiếng chê bai, chỉ trích hành vi khoe thân của nữ phục vụ.

“Không biết đang bán mì hay bán thân nữa. Phục vụ ăn mặc hở hang thế này, ai mà chịu cho được”, một cư dân mạng chỉ trích.

“Công nhận, cô gái này có thân hình đẹp thật. Chỉ cần nhìn thấy cô đầu bếp thôi là biết ngay mì ngon rồi”, một người khen ngợi nhan sắc của cô nàng.

Ngồi sau xe máy nhưng ‘quên mặc quần', cô gái khoe trọn vòng 3 khiến cánh mày râu ‘nóng mắt'

Ngồi sau xe máy nhưng ‘quên mặc quần', cô gái khoe trọn vòng 3 khiến cánh mày râu ‘nóng mắt'

Dù đang ở ngoài phố nhưng cô gái vẫn ăn mặc hở hang đến mức lộ cả vòng 3 ra ngoài, khiến ai nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán.

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