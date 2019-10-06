Ngồi sau xe máy nhưng ‘quên mặc quần', cô gái khoe trọn vòng 3 khiến cánh mày râu ‘nóng mắt'

Xã hội 06/10/2019 10:34

Dù đang ở ngoài phố nhưng cô gái vẫn ăn mặc hở hang đến mức lộ cả vòng 3 ra ngoài, khiến ai nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán.

Để trở nên gợi cảm, nhiều chị em chọn những trang phục có thiết kế cắt xẻ tinh tế để khoe những đường cong đẹp trên cơ thể. Thế nhưng ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm rất mong manh. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít hình ảnh các cô gái trẻ ăn mặc hở hang, phản cảm khiến người xung quanh không khỏi bức xúc. 

Mới đây, bức ảnh cô gái ăn mặc phản cảm khi ngồi xe máy dạo phố cùng bạn trai đang khiến dân mạng xôn xao. Theo đó, cô gái chẳng những không đội nón bảo hiểm mà còn “quên mặc quần", lộ vòng 3 ra ngoài. Sự việc được cho là xảy ra ở Nha Trang.

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Cô gái ăn mặc hở hang, lộ cả vòng 3 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bức ảnh này không chỉ khiến cộng đồng mạng Việt Nam choáng váng mà còn thu hút sự chú ý của dân mạng thế giới.

“Không biết cô này có tỉnh táo hay không mà ăn mặc như thế ra đường. Chắc không biết xấu hổ là gì luôn rồi", K.N chỉ trích.

“Đừng biện minh do thời tiết quá nóng. Chẳng lẽ thời tiết nóng thì mọi người đều ăn mặc như thế ra đường hết sao. Chủ yếu là do ý thức của mỗi người thôi, nói hoài nói mãi cũng thế", nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với ý thức của cô gái trẻ.

"Có thể cô bé mặc quần màu da nhưng vì trời tối quá nên mọi người không thấy được chứ chưa chắc em ấy ăn mặc hở hang đến thế. Đừng vội kết luận, mắng chửi người khác chỉ qua vài bức ảnh", một vài người lên tiếng bênh vực.

Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu

Clip: 2 cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn nhảy sexy phản cảm trước mặt trẻ em trong đêm Trung thu

Hình ảnh 2 cô gái ăn mặc phản cảm nhảy nhót sexy trước mặt các em nhỏ trong đêm Trung thu khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc.

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