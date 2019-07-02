Clip gái xinh trèo lên nóc ô tô đập phá, lột đồ giữa phố khiến tài xế bất lực chỉ biết đứng nhìn

Thế giới 02/07/2019 17:53

Sau khi bẻ gương, liên tục đạp mạnh lên nắp ca-pô và kính chắn gió, người phụ nữ tiếp tục lột đồ giữa phố khiến nam tài xế và những người xung quanh sốc nặng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cô gái leo lên nóc ô tô đập phá, lột đồ giữa phố thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái leo lên nóc ô tô Mercedes-Benz màu xanh lam, dùng chân đạp gãy gương của chiếc xe. Sau đó, cô ta đứng dậy, liên tục đạp mạnh lên nắp ca-pô và kính chắn gió, trước khi dùng tay bẻ nốt chiếc gương còn lại.

Clip: Thiếu nữ lột đồ giữa phố, phá xe ô tô của người đi đường

Chưa dừng lại đó, người phụ nữ này còn nằm duỗi thẳng người trên nắp ca-pô rồi thản nhiên cởi bỏ quần áo vứt xuống đường. Cô gái này còn cởi luôn áo ngực ra, liên tục la hét trong tình trạng bán khỏa thân, mặc kệ những ánh mắt tò mò, dò xét của những người xung quanh.

Sự việc xảy ra vào tối 25/6 trên một tuyến đường tại huyện Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

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Cô gái trẻ trèo lên nóc ô tô của người lạ đập phá... - Ảnh cắt từ clip
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...và lột đồ giữa phố khiến người xung quanh sốc nặng - Ảnh cắt từ clip

Tài xế xe Mercedes-Benz cho biết không hề quen biết người phụ nữ kia. Khi đang di chuyển trên đường, anh bị người phụ nữ này lao ra chặn đầu xe, nhảy lên nắp ca-pô làm một loạt hành động bất thường như trong clip. Anh tài xế quá sốc và bất ngờ nên không biết phải làm gì, đành phải gọi điện cầu cứu cảnh sát.

Qua điều tra, người phụ nữ phá xe Mercedes-Benz trú tại quận Hu Dị, tỉnh Giang Tô và bị nghi mắc chứng tâm thần phân liệt.

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Cô gái lột đồ giữa phố bị nghi mắc chứng tâm thần phân liệt - Ảnh cắt từ clip

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy tội nghiệp anh tài xế và bày tỏ sự phẫn nộ với cô gái trẻ: "Tội nghiệp anh lái xe, ra đường gặp phải kẻ điên"; "Anh ta mà nóng tính là cô gái điên kia ăn đòn rồi"; "Nếu là tôi chắc không để yên đâu"; "Nhà có người điên thì làm ơn nhốt lại đi"... 

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Sau đó, giáo viên mầm non này được cho là đã gửi một bức thư về nhà cho gia đình của bé gái, đổ lỗi cho vết thương của cô bé là bởi vì "sẩy chân ngã".

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Từ khóa:   hành động phản cảm ăn mặc phản cảm

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