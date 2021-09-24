Hóa ra, đây không phải là một cặp đôi yêu nhau đang hờn dỗi!

Mới đây, cư dân mạng xã hội Trung Quốc "truyền tay" nhau đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi đang tranh cãi và đòi chia tay ngay trên đường phố. Qua đoạn video, có thể thấy một cặp đôi đã dừng xe máy giữa lòng đường để cãi nhau lúc đêm khuya, đường phố thì vắng vẻ. Cặp đôi cãi nhau giữa đường gây náo loạn cả khu phố - Ảnh cắt từ video Sau một lúc lời qua tiếng lại, người phụ nữ đã không khống chế được sự nóng giận nên "tung cước" đạp đổ chiếc xe máy xuống đường. Thấy vậy, người đàn ông đã cố gắng xoa dịu sự giận dữ của cô gái. Anh cố gắng vuốt ve khuôn mặt cô.

Cô gái không giữ được bình tĩnh, đạp đổ chiếc xe - Ảnh cắt từ video Nhưng trái với sự bình tĩnh của người đàn ông, cô gái không chỉ hất tay người đàn ông ra mà còn định thẳng tay tát anh chàng. Hành động của bạn gái khiến người đàn ông không kìm được lửa giận đã ra tay tát thẳng vào mặt cô gái. Sau khi bị cô gái hất tay, anh chàng đã thẳng tay tát vào mặt cô gái - Ảnh: Cắt từ video Tuy nhiên, tiếng thét và cuộc đối thoại của cả hai sau đó mới khiến mọi người ngã ngửa. Hóa ra, cặp đôi này đều đã có gia đình riêng nhưng cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau. Qua cuộc nói chuyện của cả hai, cô gái dường như muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái.

Người phụ nữ hét lên: “Anh hãy sống cuộc đời của anh đi, em sẽ sống cuộc đời của em. Anh hãy đối tốt với vợ và em cũng sống tốt với chồng em”. Tiếp đó, cô vừa khóc vừa đề nghị cả hai chấm dứt quan hệ và nói sẽ không bao giờ gặp lại nhân tình của mình nữa. Sau khi đoạn video được đăng tải khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều netizen cho rằng cặp đôi này đã vụng trộm làm chuyện sai trái lại còn to tiếng trên đường thật không biết xấu hổ, Một số người mới xem video lại lầm tưởng đây là một cặp đôi yêu nhau và hờn dỗi nhưng khi biết sự thật họ quá thất vọng. Hiện, video này vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

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