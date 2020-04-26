Mặc dù đã ly hôn nhiều năm nhưng người chồng vẫn ra tay đánh đập vợ cũ khi nhìn thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác.
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Từ trước đến nay, những hành vi bạo lực gia đình luôn bị xã hội lên án, bị pháp luật xử lý. Thế nhưng vẫn có những người đàn ông vũ phu thường xuyên bạo hành, đánh đập vợ, người yêu dã man.
Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đánh đập vợ cũ mặc cho nạn nhân gào khóc, ngã sõng soài giữa đường.
Những hình ảnh trong clip cho thấy, người đàn ông đánh người phụ nữ ngã xuống đường. Sau đó, người này lại tiếp tục kéo tóc, lôi nạn nhân đi. Điều đáng nói là, anh ta đánh vợ ngay trước đồn cảnh sát và trước mặt con nhỏ.
Theo thông tin trên Shanghaiist, sự việc trên xảy ra vào ngày 20/4 vừa qua tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Được biết, người đàn ông trên là chồng cũ của nạn nhân. Mặc dù cặp đôi đã ly hôn nhiều năm nhưng vẫn sống chung nhà. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do người chồng phát hiện vợ cũ của mình nói chuyện với người đàn ông khác. Vào thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông này đang say rượu. Sau đó, cảnh sát và người đi đường đã nhanh chóng kéo người chồng ra để giải cứu nạn nhân.
Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Cư dân mạng vô cùng bức xúc trước hành vi bạo hành của gã chồng vũ phu. Nhiều người cho rằng có thể đây không phải là lần đầu tiên người vợ bị chồng bạo hành. Mọi người còn lo lắng cho tâm lý của đứa trẻ khi chứng kiến cảnh bố bạo hành mẹ.
Được biết, người đàn ông đã bị tạm giữ hành chính trong 5 ngày. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương vẫn chưa thông báo gì thêm về hình phạt bổ sung dành cho đối tượng trên.