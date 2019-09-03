Chồng bỏ đi, mẹ sát hại con trai 1 tuổi rồi phi tang xác vì 'không nuôi nổi'

Thế giới 03/09/2019 16:00

Người mẹ giết con 1 tuổi rồi đào hố chôn xác. Khi phát hiện thi thể nạn nhân, cảnh sát không cầm được nước mắt.

Vụ việc mẹ giết con rồi phi tang xác dưới hố đã gây xôn xao dư luận nước Nga suốt thời gian vừa qua. Trong quá trình tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng, người phụ nữ này vừa khóc vừa kể lại quá trình gây án. Theo đó, sau khi giết con, người mẹ quấn xác con vào chăn rồi đào hố chôn. 

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Người mẹ vừa khóc vừa thực hiện lại hành vi bóp cổ, chôn xác con - Ảnh: Daily Mail

Được biết chồng của người phụ nữ này trước đó đã bỏ đi vì nghi ngờ vợ có tình mới. Ban đầu, người mẹ 28 tuổi nói rằng con mình bị mất tích. Thế nhưng sau đó, cô ta đã thừa nhận hành vi giết con. Cảnh sát tiết lộ rằng khi tìm thấy thi thể nạn nhân, họ đã không kiềm được nước mắt.

Được biết người mẹ này làm công việc sắp xếp các kệ thực phẩm. Cô ta khai rằng vì không đủ điều kiện nuôi 2 con nhỏ nên đã sát hại đứa con trai 1 tuổi.  

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Người mẹ khai không có tiền mua thức ăn nên đã ra tay sát hại con - Ảnh: Daily Mail

“Đứa trẻ thật tội nghiệp, cậu bé rất đói. Tôi đã mua thức ăn nhuyễn, có cả rau và thịt để nấu thức ăn nóng cho bé. Mẹ đứa nhỏ nói cô ấy không có tiền để mua nhiều thức ăn hơn”, người trông trẻ kể lại.

Trong khi đó, bà ngoại của đứa bé bị sát hại cho biết: “Con bé đã làm việc chăm chỉ, nó luôn cho con ăn mặc đẹp và yêu chúng rất nhiều”.

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Nạn nhân trước khi bị mẹ sát hại - Ảnh: Daily Mail

Theo thông tin từ Daily Mail, người phụ nữ này tên Yulia Khabitova (28 tuổi, sống tại Nga). Bé trai bị sát hại là Timur, thi thể bé được phát hiện tại ngôi làng Ismailovo. Hiện người mẹ đang bị giam giữ. Nếu bị kết tội cố ý giết người, Khabitova có thể bị kết án từ 8 - 20 năm tù giam.

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Từ khóa:   án mạng kinh hoàng

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