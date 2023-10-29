Câu đố vui: Tìm 7 điểm khác nhau trong hai bức tranh trong vòng 7 giây

Thế giới 29/10/2023 10:48

Nếu bạn yêu thích các câu đố và thử thách bản thân, hãy thử giải quyết câu đố dưới đây.

Có 7 điểm khác biệt giữa hai hình ảnh, bạn có thể nhận ra tất cả không?

Câu đố vui: Tìm 7 điểm khác nhau trong hai bức tranh trong vòng 7 giây - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh:Getty/The Sun

Thường xuyên giải các câu đố tìm điểm khác biệt có thể cải thiện khả năng nhận thức của bạn bằng cách hỗ trợ duy trì trí nhớ.

Chúng cũng có thể giúp bạn rèn luyện trí não để tìm kiếm những chi tiết nhỏ hơn và cải thiện khả năng chú ý của bạn.

Bạn mất bao lâu để nhận ra tất cả sự khác biệt?

Những người có trí nhớ nhiếp ảnh có thể giải những câu đố này cực kỳ nhanh chóng.

Từ điển Oxford định nghĩa nó là: “Khả năng ghi nhớ mọi thứ một cách chính xác và chi tiết sau khi nhìn thấy chúng”.

Hãy nhìn thật kỹ vào cùng một chi tiết của 2 bức ảnh. Nếu thao tác này được thực hiện chính xác, hình ảnh khác biệt thứ ba (nếu có) sẽ xuất hiện giữa hai hình ảnh.

Nếu bạn cần manh mối, lâu đài cát có 2 điểm khác biệt. Hãy quan sát nhiều hơn về cậu bé, bãi cát và đồ chơi của cậu.

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 7 giây thì bạn là người có đôi mắt tinh tường. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này. 

Câu đố vui: Tìm 7 điểm khác nhau trong hai bức tranh trong vòng 7 giây - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh:Getty/The Sun
Câu đố: Tìm chiếc ô cho nhóm trẻ đi cắm trại, nếu phát hiện dưới 1 phút, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Tìm chiếc ô cho nhóm trẻ đi cắm trại, nếu phát hiện dưới 1 phút, bạn là người có thị lực 20/20

Một nhóm bạn trẻ đi cắm trại nhưng bị mất chiếc ô ở đâu đó. Bạn có thể giúp chúng tìm thấy để tiếp tục cuộc hành trình không?

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