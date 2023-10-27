Câu đố: Tìm con chuột đang ẩn nấp trong khu rừng nấm, nếu phát hiện dưới 7 giây, bạn là người có đôi mắt của chim ưng

Thế giới 27/10/2023 14:09

Chỉ những người có tầm nhìn hoàn hảo mới có thể phát hiện ra con chuột nhỏ trong câu đố này trong vòng chưa đầy 7 giây.

Bạn có thể tìm ra con chuột đang ẩn nấp trong khu rừng đầy nấm dưới đây không?

Câu đố: Tìm con chuột đang ẩn nấp trong khu rừng nấm, nếu phát hiện dưới 7 giây, bạn là người có đôi mắt của chim ưng - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: themindsjournal/The Sun

Những người yêu động vật và những người mê giải đố sẽ thích thú với hình ảnh có chủ đề mùa thu này.

Có một con chuột nhỏ đang ẩn nấp giữa những cây nấm có màu sắc khác nhau.

Một số cây nấm có màu tím đậm, một số có màu đỏ và một số khác có chấm bi trên mũ nấm, mắt bạn sẽ thường xuyên bị phân tâm.

Màu đỏ cũng tương phản với màu xanh của cỏ khiến não bạn càng mất tập trung vào nhiệm vụ.  

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo tìm kiếm đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tập trung vào phía bên trái của hình ảnh.

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới giây thì bạn là người có đôi mắt của chim ưng. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.  

Câu đố: Tìm con chuột đang ẩn nấp trong khu rừng nấm, nếu phát hiện dưới 7 giây, bạn là người có đôi mắt của chim ưng - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: themindsjournal/The Sun

Bạn có thể thấy con chuột đang thò đầu ra từ phía sau thân cây nấm. Con chuột đang ẩn mình bên dưới một trong những cây nấm màu tím sẫm. 

Câu đố: Tìm con nhện ẩn mình trong đống kẹo Halloween, nếu phát hiện dưới 13 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Tìm con nhện ẩn mình trong đống kẹo Halloween, nếu phát hiện dưới 13 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Chỉ những người có thị lực tốt mới có thể phát hiện ra con nhện đang ẩn náu trong đống kẹo Halloween trong vòng chưa đầy 13 giây.

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