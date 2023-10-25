Câu đố: Tìm con mèo đen đang ẩn nấp giữa đàn dơi, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố ban đầu trông khá đơn giản, với một căn phòng đầy con dơi. Tuy nhiên, nhiều người tham gia thử thách nhận thấy khó tìm thấy con mèo đen.

Bạn đã có đáp án chưa?

Chỉ những người có thị lực 20/20 mới có thể tìm thấy con mèo trong vòng chưa đầy 20 giây.

Nếu bạn không phát hiện ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi hóc búa này.

Đáp án câu đố 1

Câu đố 2

Câu đố: Hãy tìm con chuột đang ẩn nấp giữa bầy sóc

Câu đố 2

Nhiều chú sóc đã tụ tập thành nhóm lớn để trò chuyện và khoe những món ăn mà chúng tìm được.

Nhiều chú sóc khác đang hào hứng nói chuyện với nhau trong khi một số lại thoải mái hơn, nhìn ngắm khung cảnh.

Tuy nhiên, trong số này, một con sóc hoàn toàn không phải là sóc mà là một con chuột nhỏ đang ẩn náu khéo léo giữa bầy sóc

Bạn đã có đáp án chưa?

Chỉ những người có thị lực 20/20 mới có thể phát hiện ra con chuột chỉ trong 16 giây.

Nếu bạn tìm thấy, hãy khen ngợi bản thân vì đã lập được một kỳ tích lớn.

Nếu bạn không phát hiện ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi hóc búa này.