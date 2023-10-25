Câu đố: Tìm con mèo đen đang ẩn nấp giữa đàn dơi, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Chỉ những người có thị lực 20/20 mới có thể phát hiện ra con mèo đen đang ẩn mình giữa đàn dơi trong vòng chưa đầy 20 giây.
- Câu đố: Tìm con bướm đang bay giữa cánh đồng hoa hướng dương, nếu phát hiện dưới 1 phút, bạn là người có thị lực 20/20
- Câu đố: Tìm 25 con chó đang chơi đùa trên bãi biển, nếu phát hiện dưới 1 phút, bạn là người có thị lực 20/20
Câu đố 1
Câu đố: Hãy tìm con mèo đen đang ẩn nấp giữa đàn dơi
Câu đố ban đầu trông khá đơn giản, với một căn phòng đầy con dơi. Tuy nhiên, nhiều người tham gia thử thách nhận thấy khó tìm thấy con mèo đen.
Chỉ những người có thị lực 20/20 mới có thể tìm thấy con mèo trong vòng chưa đầy 20 giây.
Bạn đã có đáp án chưa?
Nếu bạn không phát hiện ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi hóc búa này.
Câu đố 2
Câu đố: Hãy tìm con chuột đang ẩn nấp giữa bầy sóc
Nhiều chú sóc đã tụ tập thành nhóm lớn để trò chuyện và khoe những món ăn mà chúng tìm được.
Nhiều chú sóc khác đang hào hứng nói chuyện với nhau trong khi một số lại thoải mái hơn, nhìn ngắm khung cảnh.
Tuy nhiên, trong số này, một con sóc hoàn toàn không phải là sóc mà là một con chuột nhỏ đang ẩn náu khéo léo giữa bầy sóc
Bạn đã có đáp án chưa?
Chỉ những người có thị lực 20/20 mới có thể phát hiện ra con chuột chỉ trong 16 giây.
Nếu bạn tìm thấy, hãy khen ngợi bản thân vì đã lập được một kỳ tích lớn.
Nếu bạn không phát hiện ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu hỏi hóc búa này.