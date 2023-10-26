Câu đố: Tìm con nhện ẩn mình trong đống kẹo Halloween, nếu phát hiện dưới 13 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Chỉ những người có thị lực tốt mới có thể phát hiện ra con nhện đang ẩn náu trong đống kẹo Halloween trong vòng chưa đầy 13 giây.

Bạn có thể nhận ra con nhện đang "ẩn mình" trong đống kẹo Halloween dưới đây không?

Câu đố - Ảnh: Dudolf.com/The Sun

Ảo ảnh theo chủ đề Halloween mới nhất được tạo ra bao gồm nhiều loại kẹo mút và các loại kẹo sôcôla đầy màu sắc.

Những viên kẹo màu cam, đen và tím lấp đầy toàn bộ khung hình, khiến người xem mất tập trung vào mục tiêu chính là xác định vị trí của con nhện.

Chỉ một số ít người có thể vượt qua trò chơi này thành công trong vòng chưa đầy 13 giây.

Đối với những người đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm con nhện, một gợi ý mà chúng tôi có thể đưa ra là con nhện có màu đen.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 13 giây thì bạn là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án câu đố - Ảnh: Dudolf.com/The Sun

Xin chúc mừng những người đã hoàn thành thành công thử thách với 13 giây. Bạn chính thức có quyền khoe khoang về thị lực tốt cũng như phản ứng nhanh nhạy của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-con-nhen-an-minh-trong-ong-keo-halloween-neu-phat-hien-duoi-13-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-2020-626517.html