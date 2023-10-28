Câu đố: Tìm 4 hồn ma đang đọc sách, nếu phát hiện dưới 23 giây, bạn là người có thị lực tốt và IQ cao

Chỉ những người có thị lực tốt và IQ cao mới có thể phát hiện ra 4 hồn ma trong câu đố này trong vòng chưa đầy 23 giây.

Bạn có thể tìm ra 4 hồn ma đang đọc sách trong vô số hồn ma dưới đây không?

Câu đố - Ảnh: The Sun

Mục đích của trò chơi là phát hiện 4 hồn ma đang đọc sách trong vòng chưa đầy 23 giây và chứng minh bạn có chỉ số IQ cao và thị lực 20/20.

Thời gian trung bình tối đa cho câu đố này là 64 giây, bạn có thể vượt qua được không?

Hình ảnh cho thấy một loạt các hồn ma tụ tập lại với nhau và mặc những bộ trang phục thời trang khác nhau, thậm chí một số hồn ma còn đang chơi nhạc cụ.

Khi thực hiện thử thách này, bạn phải tỉnh táo vì hình ảnh này được thiết kế để khiến mắt bạn bối rối và mất tập trung khỏi nhiệm vụ.

Bạn đã tìm thấy các hồn ma đang đọc sách chưa?

Đây là một manh mối, những cuốn sách mà 4 hồn ma đang đọc có màu hồng nhạt, nếu nhìn kỹ bạn sẽ dễ nhận ra hơn.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 23 giây thì bạn là người có thị lực 20/20 và IQ cao. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án câu đố - Ảnh: The Sun

Xin chúc mừng những người đã hoàn thành thành công thử thách với 23 giây. Bạn chính thức có quyền tự hào về thị lực tốt cũng như IQ cao của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-4-hon-ma-ang-oc-sach-neu-phat-hien-duoi-23-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-tot-va-iq-cao-626968.html