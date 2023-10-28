Câu đố: Tìm chiếc ô cho nhóm trẻ đi cắm trại, nếu phát hiện dưới 1 phút, bạn là người có thị lực 20/20

Một nhóm bạn trẻ đi cắm trại nhưng bị mất chiếc ô ở đâu đó. Bạn có thể giúp chúng tìm thấy để tiếp tục cuộc hành trình không?

Ảo ảnh quang học là một hình vẽ hoặc hình ảnh có khả năng thay đổi hình dạng, kích thích tư duy, phá vỡ nhận thức tiêu chuẩn của chúng ta về thực tế. Ảo ảnh sinh lý, thể chất và nhận thức chỉ là một vài trong số nhiều loại ảo ảnh thị giác. Phân tâm học cũng bao gồm những ảo ảnh quang học này vì chúng làm sáng tỏ cách não diễn giải thông tin.

Bộ não con người có khả năng nhận biết đồ vật hoặc hình ảnh từ nhiều góc độ, tạo ra những ấn tượng riêng biệt. Một trong những cách miêu tả khéo léo như vậy được tìm thấy trong bức tranh về một chuyến đi cắm trại khi một chiếc ô được giấu ở đâu đó trong bụi rậm.

Bạn có thể tìm ra chiếc ô trong ảo ảnh quang học này không?

Câu đố - Ảnh: The Times of India

Tác phẩm nghệ thuật này được thiết kế nhằm mục đích khơi gợi trí tuệ cho cả trẻ em và người lớn. Ba đứa trẻ này đang cắm trại trong rừng trong ảo ảnh quang học này. Có một cậu bé và hai cô gái đang đi bộ qua vùng hoang dã với ba lô.

Trên cây có sóc, chim và cú. Trong rừng có gấu trúc, nhím và tuần lộc. Hãy kiểm tra kỹ ảo ảnh quang học này và xem liệu bạn có thể tìm thấy chiếc ô bên trong khu rừng nơi bọn trẻ đang chơi đùa hay không. Hãy thử tập trung vào cái cây nằm ở góc dưới bên phải của ảnh nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm chiếc ô.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 1 phút thì bạn là người có thị lực 20/20 và IQ cao. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này. Bên phải, sau gốc cây, là chiếc ô.

Đáp án câu đố - Ảnh: The Times of India

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-chiec-o-cho-nhom-tre-i-cam-trai-neu-phat-hien-duoi-1-phut-ban-la-nguoi-co-thi-luc-2020-626984.html