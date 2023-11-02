Câu đố: Tìm con tắc kè hoa đang ngụy trang bên trong đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 25 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Nếu bạn có thể tìm thấy con tắc kè hoa đang ngụy trang bên trong đàn vẹt trong vòng chưa đầy 15 giây thì khả năng thị giác và chỉ số IQ của bạn có thể cao hơn nhiều so với mức trung bình.

Hãy cố gắng tìm con tắc kè hoa giữa đàn vẹt trong vòng dưới 15 giây

Câu đố - Ảnh: Bright Side/The Sun

Hình ảnh cho thấy xuất hiện những con vẹt vui vẻ có màu sắc rực rỡ, nhưng nếu bạn nhìn thật kỹ, bạn sẽ có thể nhận ra một loài vật khác.

Đây là một trong những câu đố thử thách nhất để kiểm tra cả thị giác và tinh thần kiên trì của bạn.

Câu đố cũng được thiết kế có chủ ý đánh lừa thị giác và khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ trước mắt do cách phối màu sáng.

Bạn đã tìm thấy con tắc kè hoa chưa? Đây là một gợi ý hữu ích, con tắc kè hoa đang lập lò trong những chiếc lá.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 15 giây thì bạn là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án - Ảnh: Bright Side/The Sun

Theo ZenBuisness: "Những câu đố trực quan này có thể giúp bạn cải thiện sức mạnh trí não, từ đó có thể giúp bạn suy nghĩ hiệu quả hơn và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn".





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