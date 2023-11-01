Câu đố: Tìm 7 con ruồi đang mắc kẹt trong mạng nhện, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Chỉ những người có thị lực 20/20 mới có thể phát hiện ra 7 con ruồi mắc kẹt trong mạng nhện trong vòng chưa đầy 20 giây.

Bạn có thể phát hiện ra 7 con ruồi đang mắc kẹt trong mạng nhện này không?

Câu đố - Ảnh: Dudolf/The Sun

Tác giả câu đố này là Gergeley Dudas người Hungary, hay còn gọi là Dudolf, đã chia sẻ câu đố trên blog của mình.

Câu đố được sáng tạo theo chủ đề Halloween bao gồm các loài gây hại đối với nhiều người, cụ thể là nhện và ruồi..

Trong hình còn có một con mèo kinh hãi nhìn những con nhện bò trên mạng nhện.

Trong khi bầy nhện đang bận rộn đi dự bữa tiệc Halloween, nhiều con nhện không để ý đến những con ruồi bị mắc kẹt trong mạng nhện của chúng.

Chỉ những người có tầm nhìn hoàn hảo mới có thể phát hiện ra 7 con ruồi bị mắc kẹt, đang cố gắng thoát ra khỏi mạng nhện.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 20 giây thì bạn là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án câu đố - Ảnh: Dudolf/The Sun

Câu đố vui: Tìm 7 điểm khác nhau trong hai bức tranh trong vòng 7 giây Nếu bạn yêu thích các câu đố và thử thách bản thân, hãy thử giải quyết câu đố dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-7-con-ruoi-ang-mac-ket-trong-mang-nhen-neu-phat-hien-duoi-20-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-2020-627752.html