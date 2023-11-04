Câu đố: Tìm con mèo đang trốn trong cây xương rồng, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Bạn có thể phát hiện ra con mèo đang trốn trong cây xương rồng trong thời gian dưới 20 giây không?

Central Tuscon Co., một công ty dịch vụ trụ sở tại Arizona, đã giới thiệu những câu đố độc đáo trên trang Instagram của mình.

Hình ảnh bao gồm một số cây xương rồng và bầu trời xanh phía trên chúng.

Trong một bài đăng trên nền tảng Instagram, tài khoản centraltucson.co đã giới thiệu một ảo ảnh quang học với khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên sa mạc.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn có thể không nhận thấy rằng có thứ gì đó đang lén lút ẩn nấp bên trong xa mạc.

Trong hình ảnh này sẽ có một con mèo đang lén lút ẩn náu trong bụi cây xương rồng. Và nhiệm vụ của bạn là hãy đặt đồng hồ hẹn giờ và tìm con mèo này trong vòng 15 giây.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 20 giây thì bạn là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Bạn có thể nhận ra con mèo dễ thương và đáng yêu không? Con mèo đang nép mình dưới cành cây xương rồng ở cuối bức tranh.

Đáp án - Ảnh: centraltucson.co/The Sun

Câu đố 2

Câu đố: Bạn có thể phát hiện ra con mèo đang nhìn trộm trong thời gian dưới 20 giây không?

Câu đố - Ảnh: centraltucson.co/The Sun

Trong một bài đăng khác trên Instagram, centraltucson.co đã chia sẻ một câu đố khác. Câu đố này khó khăn ngay cả với những người có con mắt tinh tường.

Và đối với một số người, thậm chí còn tệ hơn, một số người được cho là đã từ bỏ việc tìm kiếm này.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 20 giây thì bạn là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.