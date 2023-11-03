Câu đố: Tìm 4 con vật đang ẩn nấp bên dưới những chiếc lá, nếu phát hiện dưới 13 giây, bạn là người có thị lực tốt và IQ cao

Nếu có thể phát hiện ra 4 con vật trong vòng chưa đầy 13 giây, bạn có thể là người có chỉ số IQ cao.
- Câu đố: Tìm 7 con ruồi đang mắc kẹt trong mạng nhện, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20
- Câu đố vui: Tìm 7 điểm khác nhau trong hai bức tranh trong vòng 7 giây
Bạn có thể tìm ra 4 con vật đang ẩn nấp bên dưới những chiếc lá không?
Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra bộ não của bạn.
Các chuyên gia tại Instantprint đã tạo ra ảo ảnh quang học bắt mắt đúng vào thời điểm mùa thu để thử thách não bộ của bạn.
Instantprint thách thức người chơi tìm ra 4 con vật đang ẩn nấp giữa những chiếc lá vàng mùa thu trong bức ảnh về mùa thu này.
Hãy dành thời gian cho bản thân trong 13 giây và xem bạn có thể phát hiện ra bằng mắt thường hay không.
Làm thế nào để nhanh chóng có thể tìm thấy các con vật giữa những chiếc lá?
Instantprint cung cấp một gợi ý hữu ích giúp bạn có thể tìm thấy dễ dàng hơn một chút đó là có một con cáo, gà tây, nhím và sóc trong bức hình trên.
Bạn đã có đáp án chưa?
Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 13 giây thì bạn có thể may mắn có chỉ số IQ cao. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.
Con gà tây ở phía trên, con cáo ở giữa, con nhím ở gần phía dưới bên trái và con sóc ở phía dưới bên phải.