Câu đố: Tìm 4 con vật đang ẩn nấp bên dưới những chiếc lá, nếu phát hiện dưới 13 giây, bạn là người có thị lực tốt và IQ cao

Nếu có thể phát hiện ra 4 con vật trong vòng chưa đầy 13 giây, bạn có thể là người có chỉ số IQ cao.

Bạn có thể tìm ra 4 con vật đang ẩn nấp bên dưới những chiếc lá không?

Câu đố - Ảnh: Instantprint/The Sun

Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra bộ não của bạn.

Các chuyên gia tại Instantprint đã tạo ra ảo ảnh quang học bắt mắt đúng vào thời điểm mùa thu để thử thách não bộ của bạn.

Instantprint thách thức người chơi tìm ra 4 con vật đang ẩn nấp giữa những chiếc lá vàng mùa thu trong bức ảnh về mùa thu này.

Hãy dành thời gian cho bản thân trong 13 giây và xem bạn có thể phát hiện ra bằng mắt thường hay không.

Làm thế nào để nhanh chóng có thể tìm thấy các con vật giữa những chiếc lá?

Instantprint cung cấp một gợi ý hữu ích giúp bạn có thể tìm thấy dễ dàng hơn một chút đó là có một con cáo, gà tây, nhím và sóc trong bức hình trên.

Bạn đã có đáp án chưa?

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 13 giây thì bạn có thể may mắn có chỉ số IQ cao. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Con gà tây ở phía trên, con cáo ở giữa, con nhím ở gần phía dưới bên trái và con sóc ở phía dưới bên phải.

Đáp án - Ảnh: Instantprint/The Sun

Câu đố: Tìm con tắc kè hoa đang ngụy trang bên trong đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 25 giây, bạn là người có thị lực 20/20 Nếu bạn có thể tìm thấy con tắc kè hoa đang ngụy trang bên trong đàn vẹt trong vòng chưa đầy 15 giây thì khả năng thị giác và chỉ số IQ của bạn có thể cao hơn nhiều so với mức trung bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-4-con-vat-ang-an-nap-ben-duoi-nhung-chiec-la-neu-phat-hien-duoi-13-giay-ban-la-nguoi-co-thi-luc-tot-va-iq-cao-628412.html