Khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của em gái mình, cậu bé 14 tuổi đã nhanh chóng đến giải cứu và tên hàng xóm biến thái cũng đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

The Sun đưa tin, vào thứ 7 ngày 14/8 vừa qua, một người đàn ông 45 tuổi sống tại khu vực Juhu, thành phố Mumbai, Ấn Độ đã bị bắt vì cáo buộc sàm sỡ trẻ em. Được biết, một bé gái 6 tuổi đã bị tên này giam tại nhà mình để chuẩn bị cưỡng hiếp nhưng đã được cứu bởi người anh trai 14 tuổi của cô bé.

Theo cảnh sát, khi bố mẹ đang ra ngoài đi làm, 2 anh em này đang ở nhà xem ti-vi thì đường dây cáp xảy ra vấn đề. Vì vậy, bé gái đã sang nhà hàng xóm để được giúp đỡ vì 2 gia đình vốn có mối quan hệ khá thân thiết.

Bé gái 6 tuổi suýt bị cưỡng hiếp nếu không được anh trai kịp thời giải cứu - Ảnh minh họa: Internet

Khi cô bé sang nhà hàng xóm, người đàn ông 45 tuổi này đã dụ cô bé vào trong nhà và khóa cửa lại. Sau đó, người hàng xóm này bắt đầu có những cử chỉ không đúng mực với cô bé, vì quá sợ hãi, bé gái đã la hét thất thanh để kêu cứu. Vì nghe thấy tiếng hét của em mình, bé trai 14 tuổi đã chạy sang và giải cứu cô bé.

Sau khi thoát khỏi 'nanh vuốt' của tên yêu râu xanh, 2 đứa trẻ đã về nhà và thông báo ngay cho bố mẹ. Gia đình bé gái sau đó đã cùng nhau đến đồn cảnh sát Juhu để gửi đơn khiếu nại.

Tên biến thái sau đó đã bị bắt giữ khẩn cấp trước khi hắn kịp trốn đi mất - Ảnh minh họa: Internet

Dù cho quá trình báo cáo thông tin đầu tiên vẫn đang diễn ra và chưa có lệnh bắt giữ, thanh tra cảnh sát Dattatraya Masvekar vẫn dẫn đầu một đội để bắt bị can, may mắn là họ làm điều này sớm vì hắn ta đã lên kế hoạch trốn thoát. Ngoài ra, hành động dũng cảm của bé trai 14 tuổi cũng đã nhận được sự tán thưởng của cảnh sát.

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