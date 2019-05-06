Cặp đôi lớn tuổi thản nhiên hôn môi, sờ soạng vùng nhạy cảm nơi công cộng gây xôn xao MXH

Thế giới 06/05/2019 16:45

Mặc dù trên xe có rất nhiều người nhưng cặp đôi vẫn vô tư hôn hít. Thậm chí người đàn ông còn sờ mó vùng nhạy cảm của người yêu mặc kệ ánh nhìn khó chịu của những người xung quanh.

Từ trước đến nay, việc các cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng đã nhiều lần bị cộng đồng mạng lên án. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hình ảnh các đôi tình nhân ôm hôn hoặc âu yếm quá đà ở chốn đông người.

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh một cặp đôi hôn môi thắm thiết trên tàu điện ngầm. Có thể thấy cặp đôi này cũng không còn quá trẻ trung. Dù trên xe có rất đông hành khách nhưng không thể ngăn cản được tình cảm nồng nhiệt của họ.

Theo chia sẻ của người đăng tải bức ảnh này lên mạng xã hội, trong khi cặp đôi đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng thì những người xung quanh tỏ ra vô cùng khó chịu. Chưa hết, người đàn ông này còn nhiều lần đưa tay sờ mó vào bộ phận nhạy cảm của người yêu tự nhiên như thể đang ở chốn không người.

Cặp đôi lớn tuổi thản nhiên hôn môi, sờ soạng vùng nhạy cảm nơi công cộng gây xôn xao MXH - Ảnh 1
Được biết, sự việc trên xảy ra ở Hong Kong - Ảnh: Internet

Hình ảnh này đã gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Nhiều người lên án, phê phán vì hành vi phản cảm này khiến người xung quanh khó chịu và gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng chuyện thể hiện tình cảm là quyền của mỗi người. Họ thể hiện tình cảm ở đâu và ở mức nào là quyền tự do, vì thế đừng vội lên tiếng chỉ trích.

“Chốn đông người mà cứ xem như ở nhà, không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình thì cũng xin hãy nghĩ đến những đứa trẻ”, bình luận của một cư dân mạng.

“Ngay cả việc người ta yêu đương, thân mật cũng cấm đoán, phải chăng các người quá cô đơn nên ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Pháp luật không cấm, các người có quyền gì lên tiếng”, một bạn trẻ lên tiếng bênh vực.

Hiện cuộc tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cặp đôi ‘âu yếm’ đến cong giường trên tàu hỏa khiến hành khách hoang mang

Cặp đôi ‘âu yếm’ đến cong giường trên tàu hỏa khiến hành khách hoang mang

Mặc dù đang đi trên tàu hỏa đông người nhưng cặp đôi vẫn vô tư âu yếm nhau đến mức cong giường khiến cho hành khách vô cùng hoang mang vì sợ giường sập lúc nào không hay.

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