Dù đang ở trong phòng bệnh nhưng cặp đôi vẫn vô tư ôm hôn, âu yếm như thể đó là phòng riêng khiến cư dân mạng không khỏi “nóng mắt”.
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Những hình ảnh nhạy cảm này được chủ nhân Facebook T.A.T chia sẻ trong một nhóm kín. Theo đó, dù trong phòng còn có 4 bệnh nhân khác nhưng cả hai vẫn thản nhiên có những hành động thân mật.
Sở dĩ T. đưa những hình ảnh này lên mạng xã hội là vì muốn nhắc nhở mọi người nên có ý thức hơn ở nơi công cộng. T. viết: “Tôi đang ở viện chăm đứa em mọi người à. Ngẩng mặt lên thấy cảnh này tôi chụp vội. Điều đáng nói ở đây là các cháu mới là học sinh lớp 11 thôi. Trong phòng có 4 bệnh nhân nhưng chúng nó xem như phòng này là của mỗi hai đứa nó. Nghe mọi người bảo là nhiều cảnh trước đó còn nóng mặt hơn mà tôi không để ý”.
Hành vi quá lố của cặp đôi bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc.
“Bạn hiền thế gặp tôi là nó ăn chửi rồi đấy bệnh viện chứ không phải là nơi đóng phim”, P.K bức xúc.
“Hết tiệm gà rán, quán trà sữa bây giờ đến bệnh viện bọn nó cũng không tha. Mọi người cứ nói xã hội phát triển phải sống thoáng hơn. Nhưng thoáng thế này thì hư cả một thế hệ. Không biết em gái có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ khi nhìn thấy cảnh này hay không”, Q.T cảm thán.
Tuy nhiên, một số người lại cho rằng sự việc trên chẳng có gì đáng lên án vì bạn trai kia chỉ đang dỗ dành, hôn trán người yêu.
Hiện tại câu chuyện vẫn đang khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt.