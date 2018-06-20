Những hình ảnh nhạy cảm này được chủ nhân Facebook T.A.T chia sẻ trong một nhóm kín. Theo đó, dù trong phòng còn có 4 bệnh nhân khác nhưng cả hai vẫn thản nhiên có những hành động thân mật.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sở dĩ T. đưa những hình ảnh này lên mạng xã hội là vì muốn nhắc nhở mọi người nên có ý thức hơn ở nơi công cộng. T. viết: “Tôi đang ở viện chăm đứa em mọi người à. Ngẩng mặt lên thấy cảnh này tôi chụp vội. Điều đáng nói ở đây là các cháu mới là học sinh lớp 11 thôi. Trong phòng có 4 bệnh nhân nhưng chúng nó xem như phòng này là của mỗi hai đứa nó. Nghe mọi người bảo là nhiều cảnh trước đó còn nóng mặt hơn mà tôi không để ý”.