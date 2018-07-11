Cặp đôi ‘âu yếm’ đến cong giường trên tàu hỏa khiến hành khách hoang mang

Mặc dù đang đi trên tàu hỏa đông người nhưng cặp đôi vẫn vô tư âu yếm nhau đến mức cong giường khiến cho hành khách vô cùng hoang mang vì sợ giường sập lúc nào không hay.

Sự việc trên được một hành khách đi chung chuyến tàu chia sẻ lên mạng xã hội. Ngoài việc muốn nhắc nhở cặp đôi nói trên, chủ nhân bài viết còn muốn nhắn gửi mọi người nên ý thức hơn ở những nơi công cộng để tránh làm phiền những người xung quanh.

Facebooker này chia sẻ: “Nhìn cái giường có hơi bị lõm không nhỉ? Vì có tận 2 người nằm ở đó.

Gửi 2 bạn. Nếu 2 bạn có trong group này thì cũng mong 2 bạn lần sau đi tàu bớt hồn nhiên 1 chút, vì cái phòng này không phải chỉ có 2 bạn. Lúc bước vào phòng bạn nữ đã oang oang mồm cứ buồn tiểu quá, muốn đi tiểu quá mà khai quá không chịu được. Bla bla. Xong các bạn đi thẳng lên giường và không đóng cửa lại.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nằm được một lúc, bạn nữ cũng xuống đi giải quyết nỗi buồn, rồi quay lại thì không về giường bạn, bạn sang nằm cùng bạn trai kia. Cái giường cho 1 người mà 2 bạn nằm, mình cũng kệ 2 bạn thôi nhưng mình sợ giường sập kêu cọt kẹt không ngủ được.

Đã muốn đi cái phòng ít giường cho thoải mái mà gặp ngay 2 bạn quả là không vui chút nào. Giờ mình nên đi ngủ hay ngồi canh giường sập hả mọi người?”.

Mặc kệ trên tàu có rất nhiều người nhưng cặp đôi vẫn âu yếm nhau như chỗ không người - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài viết nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành vi của cặp đôi này vì không biết kiềm chế nơi công cộng.

“Nhìn giường như sắp sập đến nơi, chắc hai anh chị này nghĩ trên tàu không quen ai nên muốn làm gì thì làm đây. Không hiểu được hai anh chị nghĩ gì mà không nhịn được để xuống tàu vô khách sạn”, K.M bình luận.

“Hết cảnh mấy anh chị hôn nhau trong quán trà sữa, thân mật trong tiệm thức ăn nhanh, giờ đến cả tàu điện cũng không tha”, T.T bức xúc.

"Còn trẻ mà ý thức chẳng có, thật sự hoang mang luôn. Lỡ trẻ con nó nhìn thấy thì chẳng biết làm sao. Kiểu này hỏi sao mà trẻ em không dậy thì sớm", M.G nói.

Quay lén hàng trăm cặp đôi ‘mây mưa’ tung lên mạng, người đàn ông nhận cái kết đắng Để có tiền tiêu xài, người đàn ông lên kế hoạch gắn máy quay lén các cặp đôi “mây mưa” trong khách sạn rồi đăng lên các trang mạng để kiếm tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-au-yem-den-cong-giuong-tren-tau-hoa-khien-hanh-khach-hoang-mang-289734.html