Cảm động với video chú khỉ cứu mèo con từ dưới đáy giếng

Nhìn hình ảnh chú khỉ loay hoay tìm cách để cứu mèo con ra khỏi đáy giếng khiến nhiều người cảm động.

Mới đây, một đoạn video cảm động quay cảnh một chú khỉ nhỏ cứu một bé mèo con gặp nguy hiểm đã được đăng tải trên Reddit, một cộng đồng mạng ở nước ngoài.

Ảnh chụp màn hình từ video tài khoản Twitter 'TansuYegen'

Trong đoạn video được chia sẻ, bé mèo con đang kêu gào sau khi bị mắc kẹt trong chiếc giếng đầy bùn đã lâu không được người dân sử dụng. Một con khỉ nhỏ đi ngang qua đã nhìn thấy và nhảy xuống giếng không chút do dự.

Có vẻ như chú khỉ đã quyết tâm tự mình cứu lấy bé mèo con.

Ảnh chụp màn hình từ video tài khoản Twitter 'TansuYegen'

Chú khỉ nhảy xuống giếng và ôm lấy bé mèo con đang sợ hãi từ phía sau như để trấn an nó. Rồi cố gắng nhấc con mèo con lên để đưa lên miệng giếng, nhưng chú khỉ đã bất lực.

May mắn thay, một người dân địa phương đi ngang qua đã nhìn thấy và giải cứu chú khỉ cùng bé mèo con.

Ảnh chụp màn hình từ video tài khoản Twitter 'TansuYegen'

Chú khỉ con đã chạm đến trái tim của những người theo dõi.

Một dân mạng khi xem video đã phản hồi: "Đây là cảnh giải cứu ấm áp nhất trên thế giới".

Video chú khỉ cứu mèo con từ dưới đáy giếng:

Twitter 'TansuYegen'

Clip: Chủ một nhà hàng dã man ra tay đánh đập và ngược đãi động vật Một chủ nhà hàng bị phát hiện nhiều lần bạo lực, đánh vật nuôi xuống sàn chỉ vì làm vỡ chậu hoa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-ong-voi-video-chu-khi-cuu-meo-con-tu-duoi-ay-gieng-578547.html