Cảm động với video chú khỉ cứu mèo con từ dưới đáy giếng

Nhìn hình ảnh chú khỉ loay hoay tìm cách để cứu mèo con ra khỏi đáy giếng khiến nhiều người cảm động.
- Loài động vật có vú nào có thể chống lại sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu?
- Những bức hình siêu vui nhộn được giải quốc tế 2021 về động vật hoang dã
Mới đây, một đoạn video cảm động quay cảnh một chú khỉ nhỏ cứu một bé mèo con gặp nguy hiểm đã được đăng tải trên Reddit, một cộng đồng mạng ở nước ngoài.
Trong đoạn video được chia sẻ, bé mèo con đang kêu gào sau khi bị mắc kẹt trong chiếc giếng đầy bùn đã lâu không được người dân sử dụng. Một con khỉ nhỏ đi ngang qua đã nhìn thấy và nhảy xuống giếng không chút do dự.
Có vẻ như chú khỉ đã quyết tâm tự mình cứu lấy bé mèo con.
Chú khỉ nhảy xuống giếng và ôm lấy bé mèo con đang sợ hãi từ phía sau như để trấn an nó. Rồi cố gắng nhấc con mèo con lên để đưa lên miệng giếng, nhưng chú khỉ đã bất lực.
May mắn thay, một người dân địa phương đi ngang qua đã nhìn thấy và giải cứu chú khỉ cùng bé mèo con.
Chú khỉ con đã chạm đến trái tim của những người theo dõi.
Một dân mạng khi xem video đã phản hồi: "Đây là cảnh giải cứu ấm áp nhất trên thế giới".
Video chú khỉ cứu mèo con từ dưới đáy giếng:
Twitter 'TansuYegen'