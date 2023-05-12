Cảm động em bé dầm mưa, che ô cho người khác

Thế giới 12/05/2023 09:28

Hình ảnh một bé trai chấp nhận dầm mưa, nhón người và dang tay che ô cho một người phụ nữ đang mang vác đồ nặng để tránh ướt mưa khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động. 

 

Một bức ảnh được chụp trên đường phố Hồng Kông trong mưa đã trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc đại lục. Bức ảnh được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 3 và lan truyền nhiều hơn ở thời điểm hiện tại. Bức ảnh cho thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh tiểu học đang nghiên mình che mưa cho một người phụ nữ trưởng thành. 

Trong bức ảnh có vẻ không mấy nổi bật này, một bé trai chỉ cao bằng một nửa của người phụ nữ, vừa đi vừa nhón người vừa dang tay lên để che mưa cho người phụ nữ bằng một chiếc ô. 

Blogger tên Ebara là người đã đăng bức ảnh trên trang mạng xã hội Xiaohongshu (một mạng xã hội của Trung Quốc, có đôi chút giống Instagram) ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào nhưng rất cảm động này. 

Cảm động em bé dầm mưa, che ô cho người khác - Ảnh 1
Một cậu bé dang tay che ô cho một người phụ nữ để tránh mưa. Ảnh: Ebara/Xiaohongshu

Trong ảnh, người phụ nữ đeo trên lưng chiếc cặp sách lớn, một tay cầm giỏ hàng, tay kia xách túi xách. Không rõ người phụ nữ là mẹ của cậu bé, là một người giúp việc, hay là một người lạ nào khác nhưng cậu bé vừa cầm một chiếc túi lớn trên tay đang cố gắng hết sức để che ô cho người phụ nữ.

Trong bài đăng, Ebara cho biết: “Trẻ em ở Hồng Kông dạy tôi thế nào là vẻ đẹp và con người thực sự. Trong cơn mưa, cậu bé chạy theo một người phụ nữ lớn hơn mình suốt dọc đường để che mưa cho cô ấy. Tôi cứ nhìn họ từ phía sau khi đi bộ trên phố và không thể không chụp một bức ảnh về cảnh tượng ấm lòng này". Được biết bức ảnh khi vừa đăng tải nhận được hơn 2.000 lượt "thích" và hơn 100 bình luận.

Một cư dân mạng ca ngợi hệ thống giáo dục của Hồng Kông, nói rằng: “Cho dù đó là mẹ của cậu bé hay người nào đi nữa cậu bé này có vẻ rất tình cảm, thân thiện”, “Trẻ em Hồng Kông luôn tự giác nói ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ trong cuộc sống hằng ngày", "Những em bé ở đây thực sự rất lịch sự". 

Một cư dân mạng khác đã bình luận về bức ảnh rằng: "Điều này không phổ biến ở quốc gia tôi đang sống. Hành vi và ý thức công dân của người dân ở các thành phố lớn cần được cải thiện". 

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