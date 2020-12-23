Bỏ tiền tỷ làm sính lễ, sau đêm tân hôn chồng đòi ly dị ngay lập tức vì phát hiện bí mật bên dưới áo vợ

Thế giới 23/12/2020 10:04

Trong đêm tân hôn, người chồng phát hiện vợ gian dối nên tức giận, đòi ly hôn. Nguyên nhân đằng sau khiến cộng đồng mạng tranh cãi không ngừng.

Thời gian gần đây, thông tin về một cuộc hôn nhân chóng vánh tại Trung Quốc gây xôn xao khắp các diễn đàn. Theo đó, người chồng phát hiện vợ gian dối nên đòi ly dị dù đã bỏ số tiền lớn để làm sính lễ cho nhà gái.

Cụ thể, anh Giang Thành Lộ (31 tuổi, sống tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc) được người quen giới thiệu gặp chị Lâm Tiêu Lệ (27 tuổi) vào tháng 9/2019.

Ngay sau cái nhìn đầu tiên, cặp đôi đã phải lòng nhau và tính chuyện trăm năm. Khi bàn đến chuyện kết hôn, anh Lộ đã phải chi khoản sính lễ lên đến 283.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng) cho nhà gái.

Sau khi kết hôn, những tưởng cặp đôi sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, người chồng đã vội vã đòi ly dị ngay sau khi cởi áo cô dâu trong đêm tân hôn.

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Phát hiện vợ gian dối, người chồng tức giận nộp đơn ly hôn và đòi lại tiền sính lễ - Ảnh: Internet

Theo đó, người chồng nhìn thấy một vết sẹo dài ngang bụng vợ, hơn nữa trên cơ thể Tiêu Lệ còn có nhiều vết rạn da như những người phụ nữ từng sinh con. Điều này khiến anh Lộ tức giận, nghi ngờ vợ đã từng mang thai và sinh con.

Bị chồng chất vấn, Tiêu Lệ và mẹ ruột giải thích vết sẹo này do việc mổ ruột thừa để lại. Lời giải thích này khiến anh Lộ càng tức giận, cương quyết đòi nộp đơn ly hôn và lấy lại số tiền sính lễ. Lúc này, Tiêu Lệ mới thừa nhận chuyện quá khứ của mình. Theo đó, cô từng mang thai nhưng đứa trẻ chưa từng được sinh ra và đó chỉ là lỗi lầm ngày trẻ. Tiêu Lệ sau đó đã lên tiếng trách móc chồng, cho rằng đó chỉ là chuyện quá khứ nên bỏ qua. Tuy nhiên, anh Lộ cho rằng người vợ đã cố tình giấu mình vì trước nay chưa từng nhắc đến chuyện mang thai.

Cuối cùng, anh Lộ vẫn nộp đơn ly hôn và hy vọng sẽ đòi lại được ít nhất một nửa tiền sính lễ.

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