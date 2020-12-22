Chơi trong phòng khách sạn, bé 1 tuổi bỗng nôn ra bao cao su đã qua sử dụng, thái độ của ban quản lý khiến dân tình bức xúc

Thế giới 22/12/2020 15:17

Sau khi để con gái 1 tuổi chơi trên thảm ở khách sạn, người mẹ bàng hoàng nhìn thấy con gái nôn ra bao cao su đã qua sử dụng.

Hiện nay, việc cả nhà cùng nhau đi du lịch mỗi dịp nghỉ lễ đã trở thành thói quen của nhiều gia đình. Chính vì nhu cầu du lịch ngày càng tăng, các khách sạn cũng mọc lên như nấm, đặc biệt là ở một nước đông dân như Trung Quốc. Thế nhưng, dù có nhiều khách sạn nhưng không phải nơi nào cũng có dịch vụ tốt.

Mới đây, trên mạng xã hội nước này xôn xao câu chuyện bé gái nôn ra bao cao su đã qu sử dụng sau khi chơi đùa trong khách sạn. Cụ thể, vợ chồng chị Zhang cùng mẹ chồng và con gái đã thuê một phòng nghỉ tại khách sạn Long Dật (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) với giá khoảng 820 nghìn đồng/đêm. 

non ra bao cao su 1

non ra bao cao su 2
Bé gái 1 tuổi chơi trên thảm khách sạn 1 mình - Ảnh: Internet

Sau khi vào phòng, những người lớn thay phiên nhau tắm rửa và làm việc riêng còn bé gái 1 tuổi chơi 1 mình trên thảm. Thế nhưng, sau đó không lâu bé gái bắt đầu nôn trớ. Thấy vậy, chị Zhang ôm con gái đặt lên giường và vỗ lưng bé liên tục. Ngay sau đó, cô bé đã nôn ra một vật bằng nhựa mềm.

Người mẹ nhặt lên thì phát hiện đó là bao cao su đã qua sử dụng. Lo lắng cho sức khỏe của bé, người mẹ đã vội vàng đưa con đi súc miệng và đưa đến bệnh viện để kiểm tra. 

non ra bao cao su 3
Sau đó bé gái này nôn ra bao cao su đã qua sử dụng - Ảnh: Internet

Sau đó, chị Zhang quay về khách sạn để làm việc với ban quản lý. Tuy nhiên, phía khách sạn lại thẳng thừng từ chối trách nhiệm vì cho rằng khách sạn không bán bao cao su, đồng thời không liên quan đến sự cố đứa trẻ gặp phải. 

non ra bao cao su 4
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã khiến dư luận nước này dậy sóng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ với cách xử lý của khách sạn. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng chị Zhang cố tình dàn dựng vụ việc để đòi tiền khách sạn. Thế nhưng, người mẹ khẳng định chị không cần tiền mà chỉ muốn đòi lại công lý cho con gái.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát nước này điều tra, làm rõ.

Clip chú rể thô bạo lôi cô dâu khỏi xe hoa, biết được nguyên nhân ai cũng đứng về phía chàng trai

Clip chú rể thô bạo lôi cô dâu khỏi xe hoa, biết được nguyên nhân ai cũng đứng về phía chàng trai

Ngay sau khi biết tin vợ ngoại tình, chú rể không ngần ngại hành xử thô bạo, lôi cô dâu ra khỏi xe hoa ngay trong ngày cưới trước sự chứng kiến của gia đình 2 bên.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc nuốt bao cao su câu chuyện gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích