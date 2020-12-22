Sau khi để con gái 1 tuổi chơi trên thảm ở khách sạn, người mẹ bàng hoàng nhìn thấy con gái nôn ra bao cao su đã qua sử dụng.

Hiện nay, việc cả nhà cùng nhau đi du lịch mỗi dịp nghỉ lễ đã trở thành thói quen của nhiều gia đình. Chính vì nhu cầu du lịch ngày càng tăng, các khách sạn cũng mọc lên như nấm, đặc biệt là ở một nước đông dân như Trung Quốc. Thế nhưng, dù có nhiều khách sạn nhưng không phải nơi nào cũng có dịch vụ tốt. Mới đây, trên mạng xã hội nước này xôn xao câu chuyện bé gái nôn ra bao cao su đã qu sử dụng sau khi chơi đùa trong khách sạn. Cụ thể, vợ chồng chị Zhang cùng mẹ chồng và con gái đã thuê một phòng nghỉ tại khách sạn Long Dật (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) với giá khoảng 820 nghìn đồng/đêm.

Bé gái 1 tuổi chơi trên thảm khách sạn 1 mình - Ảnh: Internet Sau khi vào phòng, những người lớn thay phiên nhau tắm rửa và làm việc riêng còn bé gái 1 tuổi chơi 1 mình trên thảm. Thế nhưng, sau đó không lâu bé gái bắt đầu nôn trớ. Thấy vậy, chị Zhang ôm con gái đặt lên giường và vỗ lưng bé liên tục. Ngay sau đó, cô bé đã nôn ra một vật bằng nhựa mềm.

Người mẹ nhặt lên thì phát hiện đó là bao cao su đã qua sử dụng. Lo lắng cho sức khỏe của bé, người mẹ đã vội vàng đưa con đi súc miệng và đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sau đó bé gái này nôn ra bao cao su đã qua sử dụng - Ảnh: Internet Sau đó, chị Zhang quay về khách sạn để làm việc với ban quản lý. Tuy nhiên, phía khách sạn lại thẳng thừng từ chối trách nhiệm vì cho rằng khách sạn không bán bao cao su, đồng thời không liên quan đến sự cố đứa trẻ gặp phải. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã khiến dư luận nước này dậy sóng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ với cách xử lý của khách sạn. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng chị Zhang cố tình dàn dựng vụ việc để đòi tiền khách sạn. Thế nhưng, người mẹ khẳng định chị không cần tiền mà chỉ muốn đòi lại công lý cho con gái. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát nước này điều tra, làm rõ.

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