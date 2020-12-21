Được nhà gái tặng 146 tỷ, biểu cảm của chú rể gây chú ý, dân mạng mỉa mai ‘bán thân lấy tiền’

Thế giới 21/12/2020 16:50

Đám cưới của “cặp đôi đũa lệch” khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Đặc biệt là nét mặt của chú rể trong đám cưới sau khi nhận 146 tỷ của hồi môn từ nhà vợ càng gây chú ý hơn.

Những đám cưới của các “cặp đôi đũa lệch” luôn nhận về vô số lời bàn tán của cộng đồng mạng. Mới đây, dân tình lại xôn xao, chia sẻ hình ảnh đám cưới của một cặp đôi Trung Quốc. Theo đó, đám cưới tại Chiết Giang (Trung Quốc) gây bất ngờ khi gia đình cô dâu tặng tiền mặt, vàng và bất động sản lên đến 32,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 115 tỷ đồng) thêm sổ tiết kiệm gồm 8,8 triệu nhân dân tệ (31 tỷ đồng) cho chú rể. Thế nhưng, khuôn mặt chú rể lại khá buồn bã dù đang là ngày vui của mình. 

Theo những bức ảnh hiếm hoi bị rò rỉ, chú rể dù không thuộc hàng soái ca nhưng cũng khá ưa nhìn. Trong khi đó, cô dâu lại khá mũm mĩm. Được biết, cô dâu trong đám cưới đình đám này là con gái của một gia đình giàu có. 

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Trong đám cưới của 'cặp đôi đũa lệch', biểu cảm của chú rể gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không lâu sau đó, người thân và bạn bè của cô dâu đã lên tiếng đính chính rằng cô dâu không phải nặng 163kg như lời đồn mà chỉ khoảng 100kg. Họ cũng khẳng định, gia đình nhà gái không phải là đại gia, chỉ có 3 căn nhà, của hồi môn đáp lễ cho nhà trai chỉ 200 nghìn nhân dân tệ (khoảng 707 triệu đồng). Ngoài ra, họ còn cho biết thêm, cô dâu chú rể đã quen nhau từ lâu thông qua mai mối, có tình cảm sâu đậm nên mới quyết định kết hôn.

Thế nhưng, những hình ảnh đám cưới này đã gây ra một hồi “sóng gió” trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều cho rằng chú rể cưới cô nàng này vì gia sản khổng lồ của nhà vợ.

Một số bình luận của cư dân mạng: “Kiểu này nhìn cứ như bán thân để lấy tiền”, “Nhìn số của hồi môn từ nhà gái, cô dâu nặng 200kg tôi cũng muốn lấy về nhà”, “Cưới vợ xong, khỏi phải phấn đấu 30 năm”.

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